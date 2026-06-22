Mundial 2026 El Mundial del fútbol, como modelo Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mundial 2026 RusiaEstados Unidos de AméricaPolonia Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Cuando el offside empieza a ser una ventaja ridícula Más visto en Mundial 2026 Las clases no se suspenderán hoy por el partido entre Argentina y Austria El Mundial del fútbol, como modelo “El Mundial nos hace felices, pero no cambia la realidad”; la reflexión de Pablo Alabarces sobre el fútbol y la sociedad España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo Bélgica vs. Irán por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo