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El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

La acción genera un flujo de corriente que calienta la batería por dentro antes del esfuerzo máximo.

El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Conductores en Tucumán aplican el truco de encender las luces altas brevemente en mañanas frías de invierno para reactivar la batería del auto y facilitar el arranque.
  • El frío ralentiza las reacciones químicas de la batería, reduciendo su potencia a la mitad, mientras que el aceite se vuelve más viscoso, dificultando el encendido del motor.
  • Adoptar este método y realizar un mantenimiento preventivo evitará desgastes costosos y garantizará la vida útil del vehículo frente a las amplitudes térmicas extremas.
Resumen generado con IA

Aunque no tenemos los −15°C de la Patagonia, el clima del invierno tucumano combina humedad alta, frío nocturno y una gran amplitud térmica, lo que genera problemas muy específicos. Entre ellos uno que se produce en un horario que torna la situación más frustrante todavía: prender el vehículo en que uno se traslada por la mañana.

Para que el arranque sea impecable en las mañanas tucumanas, donde el rocío deja el auto empapado y el frío se siente en los huesos, se pueden aplicar algunas medidas simples para proteger la batería y el motor, las partes que más sufren en ese momento. El invierno afecta directamente a la química y la física de los componentes que permiten la combustión.

Las baterías funcionan mediante reacciones químicas y el frío extremo las ralentiza. A 0° se estima que la capacidad se reduce hasta un 30% o 50% de su potencia de arranque. Mientras la batería está débil, el motor le pide más energía que nunca porque el aceite está espeso ya que, también por química, se vuelve más viscoso; la resistencia es enorme para que las piezas móviles se muevan.

Para optimizar el arranque existen algunos trucos. El de “las luces”, por ejemplo. Antes de dar arranque, prender las luces altas solo dos o tres segundos y apagarlas. La acción generará un pequeño flujo de corriente que inicia la reacción química interna y "calienta" suavemente la batería por dentro antes del esfuerzo máximo.

Es fácil establecer un ritual de arranque correcto: asegurar de que la radio, las luces, el aire/calefacción y el cargador del celular estén apagados; al poner el auto en contacto, esperar a que todas las luces del tablero se apaguen y que la bomba de nafta termine de hacer el  zumbido lo que da la seguridad de que el sistema tenga presión de combustible. Aunque esté en punto muerto, pisar el embrague a fondo mientras gira la llave, lo que liberará al motor de tener que mover los engranajes pesados de la caja de cambio. Una vez que arrancó no hay que hacer un par de aceleradas, un error muy común. Hay que dejarlo regular apenas un minuto y salir andando con tranquilidad. El motor se calienta más rápido y mejor bajo una carga suave de movimiento.

Para tener en cuenta

El mantenimiento preventivo de un vehículo es fundamental para evitar malos ratos como el de complicaciones al querer prenderlo a la mañana. La humedad tucumana sulfata los bornes por eso es habitual ver un polvo blanco sobre ellos. Un poco de agua caliente para disolverlo y un poquito de grasa lo solucionan.

Los autos nafteros tienen bujías que, si tienen muchos kilómetros, la chispa se pondrá débil. Con el frío de la mañana, esa debilidad hace que no llegue a encender la mezcla de aire y nafta fría. Los precalentadores de los autos diesel están en peligro si el rulito del tablero indicador parpadea o tarda mucho, es probable que un calentador esté quemado y por eso cuesta arrancar. Si a pesar de todas las medidas tomadas, el auto arranca con mucha dificultad es el aviso de que la batería está en las últimas; si hoy costó arrancar, mañana probablemente muera del todo.

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