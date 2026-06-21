El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno

Es fácil establecer un ritual de arranque correcto: asegurar de que la radio, las luces, el aire/calefacción y el cargador del celular estén apagados; al poner el auto en contacto, esperar a que todas las luces del tablero se apaguen y que la bomba de nafta termine de hacer el zumbido lo que da la seguridad de que el sistema tenga presión de combustible. Aunque esté en punto muerto, pisar el embrague a fondo mientras gira la llave, lo que liberará al motor de tener que mover los engranajes pesados de la caja de cambio. Una vez que arrancó no hay que hacer un par de aceleradas, un error muy común. Hay que dejarlo regular apenas un minuto y salir andando con tranquilidad. El motor se calienta más rápido y mejor bajo una carga suave de movimiento.