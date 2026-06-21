El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento

Luego de varias investigaciones científicas y para mantener la salud auditiva se puede pensar así: es el ritmo, no el volumen, lo que debe movernos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió en reiteradas oportunidades sobre los riesgos de la exposición a sonidos intensos en lugares de recreación, los gimnasios son uno de ellos. La música por altoparlantes o los dispositivos personales son una buena compañía durante la rutina. Es verdad: generan una energía especial, pero que puede convertirse en algo perjudicial para el deportista.