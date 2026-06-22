SociedadTecnología ¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial? Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Dario Amodei, director de Anthropic. AFP. Por Pablo Hamada Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inteligencia Artificial Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El gobierno de Estados Unidos bloquea el acceso a uno de los modelos de inteligencia artificial más avanzados Jóvenes dejaron el celular por 30 días y descubrieron otra forma de pasar el tiempo Lo más popular El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán El volumen de la música en el gimnasio puede dañar tu oído y arruinar tu entrenamiento El cambio invisible que los perros generan en el aire de tu casa y cómo afecta tu salud El truco de las luces altas para arrancar el auto en las mañanas frías de invierno Ranking notas premium El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán ¿Quién regula la frontera de la inteligencia artificial? El Mundial del fútbol, como modelo Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante Entre llamados a la unidad, cruces y salidas, la UCR de Tucumán define su interna para 2027