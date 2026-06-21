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Allanaron la casa de Jesica Cirio: encontraron más plata y armas a nombre de su actual pareja

Lo dispuso la Justicia, luego de que aparecieran videos donde la modelo mostraba fajos con dólares, en el domicilio que compartía con Martín Insaurralde.

Jesica Cirio emitió un comunicado
Jesica Cirio emitió un comunicado
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La Justicia allanó el domingo las casas de Jésica Cirio y su ex en Buenos Aires tras difundirse videos de la modelo con fajos de dólares, hallando dinero y armas de su pareja.
  • El operativo, ordenado tras la filtración de grabaciones en su antigua casa con Martín Insaurralde, requirió forzar la entrada ya que Cirio no se encontraba en el domicilio.
  • De confirmarse el video, el dinero podría considerarse patrimonio no declarado de Insaurralde. En tanto, Cirio denunció ser víctima de una extorsión y edición de las imágenes.
Resumen generado con IA

Tras los videos que mostraban a Jesica Cirio en un vestidor junto a fajos de cientos de billetes de dólares en una propiedad que compartía años atrás con Martín Insaurralde, la Justicia dispuso una serie de allanamientos: en el domicilio de la modelo, del barrio de Las Cañitas, encontró unos 19 mil dólares y armas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino.

Según informaron fuentes tribunalicias, los allanamientos comenzaron este domingo a la madrugada en el departamento de Cirio y en la casa de su ex pareja, Elías Piccirillo, en Nordelta. A la también conductora de TV no la encontraron en su domicilio y la Justicia aún busca su paradero.

Jésica Cirio rompió el silencio tras la difusión de videos con bolsas de dólares

Jésica Cirio rompió el silencio tras la difusión de videos con bolsas de dólares

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Sergio Mola y ordenados por el juez federal Luis Armella y fueron realizados por personal de Gendarmería Nacional, en un departamento del barrio de Palermo, ubicado en Ortega y Gasset y Libertador; y en otro inmueble de Nordelta, donde Piccirillo cumple prisión domiciliaria por otra causa.

VIDEOS. En las imágenes, se ve a Cirio recorriendo un vestidor. VIDEOS. En las imágenes, se ve a Cirio recorriendo un vestidor.

Si bien el principal interés de los investigadores era encontrar los videos en donde la modelo muestra miles de dólares ocultos en el vestidor de la casa que compartía con su exmarido, los mismos no fueron hallados. Sí los efectivos de Gendarmería secuestraron en la propiedad de Las Cañitas 19 mil dólares, armas que estarían a registradas a nombre de su actual pareja y 2 gramos de un polvillo que aún no fue identificado.

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

La modelo no se encontraba en su domicilio por lo que los uniformados tuvieron que forzar el ingreso y exigirle al portero que franqueara la puerta de entrada al mismo. Al cierre de esta edición, la blonda conductora aún no había sido localizada por la Justicia.

Sí fue hallado en su domicilio de Nordelta su ex pareja, Piccirillo. Los efectivos le retuvieron su celular y, con la clave del mismo que fue suministrada por su propietario, no pudieron dar con el video que mostraba a Cirio exponiendo a los dólares guardados en bolsas plásticas transparentes. Según trascendió de fuentes con acceso al expedientes, la fiscalía le solicitó a La Nación las grabaciones difundidas el último sábado que dieron origen a la polémica.

Quien había adelantado la existencia del video es el exsocio de Piccirillo, Francisco Hauque. Una semana atrás, había asegurado haber visto el video de Jesica Cirio en ropa interior y contando dólares, que fue grabado cuando la modelo todavía estaba en pareja con el exintendente K de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Dijo que es real, que estaría en manos de Piccirillo y que "varias personas pueden dar testimonio de ese video", entre ellas él mismo.

Más complicaciones para Cirio

Antes de los allanamientos, el fiscal Mola había dejado trascender que pretendía incorporar a la causa los videos que se conocieron el último sábado. La existencia de las grabaciones fue revelada cinco días antes de que declare como testigo el periodista de Perfil Diego Suárez, quien había afirmado en TN haber visto el material en poder del financista Piccirillo, el segundo esposo de la también conductora de TV. Pero este domingo los uniformados no lograron dar con la cinta en el allanamiento.

En los tribunales descuentan que, de comprobarse la autenticidad de las imágenes, el dinero registrado en los videos podría ser considerado patrimonio no declarado y complicaría aún más la situación judicial de Insaurralde. Pero Cirio emitió un comunicado en el que dice haber sido víctima de una extorsión y que las imágenes fueron editadas con el fin de perjudicarla.

Los videos difundidos mostrarían a Cirio exhibiendo importantes sumas de dólares en efectivo dentro de un vestidor de una casa ubicada en un country de San Vicente que, al parecer, sería la misma que compartía con Insaurralde durante su matrimonio.

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