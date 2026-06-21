Allanaron la casa de Jesica Cirio: encontraron más plata y armas a nombre de su actual pareja

Más complicaciones para Cirio

Antes de los allanamientos, el fiscal Mola había dejado trascender que pretendía incorporar a la causa los videos que se conocieron el último sábado. La existencia de las grabaciones fue revelada cinco días antes de que declare como testigo el periodista de Perfil Diego Suárez, quien había afirmado en TN haber visto el material en poder del financista Piccirillo, el segundo esposo de la también conductora de TV. Pero este domingo los uniformados no lograron dar con la cinta en el allanamiento.