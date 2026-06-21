Jésica Cirio rompió el silencio tras la difusión de videos con bolsas de dólares

La modelo y conductora Jésica Cirio emitió un extenso comunicado luego de que se difundieran videos donde aparece mostrando grandes cantidades de dólares en una propiedad que compartía con Martín Insaurralde. Aseguró que fue víctima de una vulneración de sus archivos personales y recordó que denunció un intento de extorsión ante la Justicia.