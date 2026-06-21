Jésica Cirio rompió el silencio tras la difusión de videos con bolsas de dólares

Resumen para apurados
- Jésica Cirio denunció extorsión tras difundirse videos suyos con fajos de dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde, alegando la vulneración de sus archivos.
- Las imágenes, publicadas por La Nación, muestran fajos de dinero en un vestidor en 2023. La modelo afirmó que el material está manipulado y que sus ingresos están declarados.
- Este hecho suma un nuevo capítulo a la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra a la conductora y al exintendente Insaurralde.
La modelo y conductora Jésica Cirio emitió un extenso comunicado luego de que se difundieran videos donde aparece mostrando grandes cantidades de dólares en una propiedad que compartía con Martín Insaurralde. Aseguró que fue víctima de una vulneración de sus archivos personales y recordó que denunció un intento de extorsión ante la Justicia.
Jésica Cirio respondió tras la difusión de los videos
Jésica Cirio publicó un comunicado oficial luego de que una investigación periodística difundiera videos en los que aparece mostrando bolsas y fajos de dólares dentro de un vestidor de la vivienda que compartía con su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.
Las imágenes, difundidas por el periodista Diego Cabot en el diario La Nación, muestran a la conductora recorriendo un vestidor donde se observan importantes sumas de dinero en efectivo almacenadas en cajones y estanterías. El material podría incorporarse a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que involucra al exfuncionario.
"Fui víctima de una vulneración de mis archivos"
En su descargo, Cirio sostuvo que los videos fueron obtenidos de manera ilegal y aseguró que desde hace más de un año es víctima de intentos de extorsión.
"El acceso de terceros a mis archivos ha sido el producto de maniobras ilícitas. Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales", expresó.
La modelo explicó que esa situación fue denunciada oportunamente ante la Justicia y dio origen a una causa por presunta extorsión que tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58 de la Ciudad de Buenos Aires.
Según indicó, la denuncia fue presentada mucho antes de que el contenido comenzara a circular públicamente.
La defensa asegura que las imágenes fueron manipuladas
En el mismo comunicado, Cirio afirmó que el material difundido corresponde a una secuencia de videos editados.
De acuerdo con su versión, las imágenes presentan "manipulaciones digitales" y contienen cortes que alteran la secuencia original.
Su abogado, Claudio Caffarello, también sostuvo que la existencia de esos videos ya era conocida por la Justicia y reiteró que cualquier dinero que pudiera aparecer en las imágenes podría corresponder a ingresos propios de la modelo, declarados ante los organismos fiscales.
Qué muestran los videos
En uno de los registros difundidos se escucha a Cirio describiendo la cantidad de dinero almacenada en un mueble del vestidor.
"Todo el cajón y del otro lado. Todo. Y abajo, y más abajo. Tiene esa profundidad", dice mientras filma los fajos de dólares.
Según la investigación periodística, las imágenes fueron registradas en 2023 dentro de la vivienda ubicada en el barrio privado Fincas de San Vicente, donde residía junto a Martín Insaurralde antes de la separación.
La causa por enriquecimiento ilícito continúa
El expediente judicial tuvo su origen tras el denominado "Yategate", cuando se difundieron fotografías de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici durante un viaje a Marbella.
A partir de ese episodio, la Justicia Federal inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que alcanza tanto al exfuncionario como a Cirio.
Durante la investigación se realizaron allanamientos, pedidos de información bancaria, peritajes patrimoniales y distintas medidas cautelares. Entre ellas, la inhibición general de bienes de los principales involucrados.
Además, el expediente analiza movimientos financieros y transferencias al exterior que forman parte de la investigación patrimonial.
El comunicado completo de Jésica Cirio
En el tramo final de su mensaje, la conductora reiteró que todos sus ingresos fueron obtenidos a partir de su trabajo y se encuentran debidamente declarados.
"Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones por inconsistencias."
Finalmente, concluyó:
"Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia."
Mientras tanto, la difusión de los videos suma un nuevo capítulo a una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión política de los últimos años y podría tener impacto en el avance de la causa que continúa en trámite.