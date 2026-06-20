Messi va por tres récords históricos ante Austria: puede quedar solo en la cima de los Mundiales

Lionel Messi llegó al Mundial 2026 con la misión de conducir a la Selección en busca de una nueva estrella. Sin embargo, después de su espectacular estreno frente a Argelia, el capitán albiceleste también quedó a las puertas de tres récords históricos que podrían convertirlo en el dueño absoluto de varias marcas legendarias de las Copas del Mundo.