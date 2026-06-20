Messi va por tres récords históricos ante Austria: puede quedar solo en la cima de los Mundiales
Tras su triplete contra Argelia, Lionel Messi quedó a un paso de superar a Miroslav Klose y Rivelino en tres estadísticas históricas de las Copas del Mundo. El duelo ante Austria puede ser otra noche inolvidable para el capitán argentino.
Resumen para apurados
- Lionel Messi buscará batir tres récords históricos ante Austria en el Mundial 2026 para convertirse en el máximo goleador y ganador solitario en la historia de las Copas del Mundo.
- Tras su triplete ante Argelia, Messi igualó a Klose con 16 goles y 16 victorias mundialistas, y al brasileño Rivelino con cinco anotaciones desde fuera del área grande.
- Con 38 años, estas marcas consolidarán la vigencia de Messi en su sexto Mundial, mientras que un triunfo ante Austria acercará a la Selección Argentina a los octavos de final.
Lionel Messi llegó al Mundial 2026 con la misión de conducir a la Selección en busca de una nueva estrella. Sin embargo, después de su espectacular estreno frente a Argelia, el capitán albiceleste también quedó a las puertas de tres récords históricos que podrían convertirlo en el dueño absoluto de varias marcas legendarias de las Copas del Mundo.
El rosarino fue la gran figura del debut argentino al marcar tres goles en la victoria por 3 a 0. Esa actuación no solo le permitió encaminar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni, sino también acercarse a registros que parecían inalcanzables.
Ahora, el partido frente a Austria aparece como una nueva oportunidad para seguir agrandando una carrera que ya forma parte de la historia grande del fútbol.
A un gol de superar a Klose
El primer objetivo está relacionado con una de las estadísticas más prestigiosas de cualquier Mundial: la tabla histórica de goleadores.
Gracias al hat-trick frente a Argelia, Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose, quien durante años ocupó en soledad la cima del ranking.
La cuenta del capitán argentino comenzó en Alemania 2006 y continuó creciendo en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Si consigue convertir al menos un tanto frente a Austria, llegará a 17 conquistas y quedará como el máximo goleador histórico de los Mundiales sin compartir el puesto con ningún otro futbolista.
El dato adquiere una dimensión todavía más impactante si se considera que Messi está disputando su sexta Copa del Mundo, un récord reservado para muy pocos jugadores en toda la historia.
Otra marca que comparte con Klose
El alemán también aparece en el segundo récord que Messi tiene al alcance.
La victoria conseguida frente a Argelia representó el triunfo número 16 del rosarino en Mundiales. Con esa cifra volvió a alcanzar a Klose en la tabla de futbolistas con más partidos ganados en la historia del certamen.
Por lo tanto, si Argentina derrota a Austria, Messi se convertirá en el jugador con más victorias mundialistas de todos los tiempos.
La estadística refleja no solo su vigencia individual, sino también la consistencia de una carrera que atravesó distintas generaciones de futbolistas y seis procesos mundialistas diferentes.
Desde aquel joven que debutó en Alemania 2006 hasta el capitán que hoy lidera al campeón del mundo, Messi fue acumulando triunfos que lo colocan a un paso de otra marca inédita.
El récord que también persigue desde lejos
Existe además un tercer registro menos conocido, pero igualmente significativo.
El primer gol que anotó frente a Argelia llegó mediante un remate desde fuera del área. Con esa conquista alcanzó los cinco tantos de larga distancia en Mundiales e igualó una marca que pertenecía al brasileño Rivelino desde las ediciones de 1970 y 1974.
Los antecedentes de Messi en esta categoría son numerosos. Había marcado desde fuera del área frente a Bosnia, Irán y Nigeria durante Brasil 2014, además de sus recordados goles contra México y Australia en Qatar 2022.
Ahora comparte el récord con una de las leyendas históricas del fútbol brasileño.
Si vuelve a convertir desde media o larga distancia frente a Austria, pasará a liderar en soledad una estadística que premia la precisión, la técnica y la capacidad para resolver partidos desde lugares donde pocos se animan a rematar.
Una noche para la historia
El encuentro frente a Austria será importante por razones deportivas. Una victoria acercaría a la Selección Argentina a los octavos de final y le permitiría encaminar la clasificación en el Grupo C.
Pero también puede transformarse en una jornada histórica para Messi.
Con un gol, una victoria o un nuevo remate inolvidable desde fuera del área, el capitán argentino tiene la posibilidad de apropiarse de tres récords que llevan años en manos de algunas de las mayores leyendas del fútbol mundial.
A los 38 años, cuando muchos imaginaban el tramo final de su carrera, Messi sigue haciendo lo mismo que hizo durante casi dos décadas: desafiar los límites de la historia.