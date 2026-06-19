La confesión de Pablo Aimar sobre el cuerpo técnico de la selección argentina en la previa del cruce con Austria

El valor del grupo y el ambiente interno

Más allá de lo futbolístico, Aimar remarcó la importancia del vínculo que existe entre los integrantes del cuerpo técnico y los jugadores. “Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos. Nos pone muy contentos que a los demás les vaya bien”, expresó sobre la relación que mantiene con Scaloni, Roberto Ayala y Walter Samuel. Además, explicó que el objetivo es que los futbolistas disfruten la experiencia mundialista más allá de los resultados. “Intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. El buen ambiente es fundamental porque además de competir estamos pasando tiempo de nuestras vidas”, concluyó el cordobés, una de las piezas clave detrás del exitoso presente de la Selección argentina.