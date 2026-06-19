La confesión de Pablo Aimar sobre el cuerpo técnico de la selección argentina en la previa del cruce con Austria

Resumen para apurados
- Pablo Aimar elogió la fortaleza del cuerpo técnico de la Selección argentina y a Scaloni antes del crucial duelo ante Austria por el Mundial 2026 este lunes.
- Tras debutar con un triunfo ante Argelia con tres goles de Messi, el equipo de Scaloni busca consolidar su buen ambiente interno ante un rival europeo con mayor potencia física.
- El choque ante Austria definirá el liderazgo del Grupo J, mientras el cuerpo técnico consolida una filosofía de camaradería para asegurar el bienestar del plantel en el torneo.
La Selección argentina continúa con su preparación para el duelo del lunes ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. En la previa de ese compromiso, Pablo Aimar brindó una entrevista en la que destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y reveló cuál considera que es una de las grandes fortalezas del actual ciclo.
El exmediocampista aseguró que la capacidad para transmitir confianza en momentos de máxima presión es uno de los aspectos que distinguen al entrenador argentino. “Scaloni formó un gran equipo y un gran grupo de personas que van para el mismo lado. Es muy difícil conseguir eso y, sobre todo, transmitir seguridad y tranquilidad, que es muy difícil hacerlo”, señaló el integrante del cuerpo técnico campeón del mundo.
Al mismo tiempo, Aimar anticipó un encuentro exigente frente al seleccionado austríaco, que también comenzó el certamen con una victoria. “Austria es un equipo durísimo como estamos viendo que son la gran mayoría de los equipos participantes de este Mundial. Con una propuesta diferente que Argelia, quizá con jugadores más físicos, pero va a ser igual de duro”, explicó sobre el próximo rival de la Albiceleste.
El ayudante de Scaloni también se refirió al presente de Lionel Messi, gran figura en el estreno ante Argelia con tres goles. “Es la confirmación de un nivel de un deportista superlativo”, afirmó sobre el capitán argentino, que se convirtió en uno de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales tras su actuación en Kansas City.
El valor del grupo y el ambiente interno
Más allá de lo futbolístico, Aimar remarcó la importancia del vínculo que existe entre los integrantes del cuerpo técnico y los jugadores. “Es una amistad y una cuestión de camaradería entre todos. Nos pone muy contentos que a los demás les vaya bien”, expresó sobre la relación que mantiene con Scaloni, Roberto Ayala y Walter Samuel. Además, explicó que el objetivo es que los futbolistas disfruten la experiencia mundialista más allá de los resultados. “Intentamos generar recuerdos lindos más allá de lo deportivo. El buen ambiente es fundamental porque además de competir estamos pasando tiempo de nuestras vidas”, concluyó el cordobés, una de las piezas clave detrás del exitoso presente de la Selección argentina.