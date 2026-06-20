Copa del Mundo

Montiel, el primer cambio de Argentina ante Austria: Scaloni ya tiene reemplazante

Gonzalo Montiel sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho y no sería titular frente a Austria. Nahuel Molina ocuparía su lugar en un cambio obligado para la Selección Argentina.

DUDA. Gonzalo Montiel trabaja para dejar atrás una sobrecarga en el isquiotibial derecho y recuperar su lugar en el equipo. El lateral sería preservado ante Austria, aunque Scaloni no descarta utilizarlo algunos minutos si el partido lo requiere.
DUDA. Gonzalo Montiel trabaja para dejar atrás una sobrecarga en el isquiotibial derecho y recuperar su lugar en el equipo. El lateral sería preservado ante Austria, aunque Scaloni no descarta utilizarlo algunos minutos si el partido lo requiere.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Gonzalo Montiel será reemplazado por Nahuel Molina en la Selección Argentina ante Austria el lunes en el Mundial 2026 por sufrir una sobrecarga en el isquiotibial derecho.
  • Tras ser titular ante Argelia, Montiel entrenó diferenciado por la molestia. Esto obligó a Scaloni a recurrir a Molina, quien busca recuperar su lugar histórico en el equipo.
  • Aunque sería preservado ante Austria, se espera que Montiel llegue óptimo frente a Jordania. Para Molina, representa una oportunidad clave para afianzarse en el lateral derecho.
Resumen generado con IA

La Selección tendrá una modificación obligada para afrontar el duelo frente a Austria del próximo lunes por la segunda fecha del Mundial 2026. Gonzalo Montiel, titular en el estreno ante Argelia, quedó prácticamente descartado para integrar el once inicial debido a una sobrecarga en el isquiotibial derecho.

La molestia apareció durante los últimos entrenamientos y obligó al lateral de River a trabajar de manera diferenciada. El jueves, mientras el resto del plantel se movía con normalidad bajo las órdenes de Lionel Scaloni, Montiel no pudo completar la práctica a la par de sus compañeros.

Ante este panorama, todo indica que Nahuel Molina volverá a ocupar el lateral derecho desde el arranque, recuperando un puesto que había perdido en la consideración inicial del cuerpo técnico.

Molina vuelve a escena

La ausencia de Montiel representa una oportunidad para Molina, uno de los jugadores que había llegado al Mundial como candidato natural para quedarse con el puesto.

Sin embargo, el ex River logró imponerse durante las semanas previas al debut y terminó ganando la pulseada para enfrentar a Argelia. Su experiencia, la confianza que le transmite al cuerpo técnico y su capacidad para cumplir distintas funciones dentro del esquema terminaron inclinando la balanza a su favor.

Ahora, una nueva complicación física modifica los planes.

Aunque la decisión final dependerá de la evolución durante los próximos entrenamientos, la presencia de Molina en el once parece prácticamente asegurada. De esta manera, Argentina mantendría la estructura táctica que mostró en el debut, aunque con una variante obligada en la defensa.

Un Mundial marcado por los problemas físicos

La situación de Montiel se suma a una larga lista de futbolistas que llegaron al Mundial sin haber podido completar la preparación ideal.

El lateral integra el grupo de 10 jugadores que atravesaron distintos inconvenientes físicos durante las semanas previas al inicio del torneo. De hecho, la puesta a punto del campeón del mundo estuvo lejos de ser sencilla.

Primero debió recuperarse de la lesión sufrida durante las semifinales del Torneo Apertura con River, una molestia que incluso le impidió disputar la final frente a Belgrano. Aquella lesión afectó una pierna distinta a la que hoy presenta la sobrecarga, por lo que ambas situaciones no guardan relación entre sí.

Las secuelas de esa recuperación también condicionaron su preparación con la Selección. Montiel se perdió el amistoso frente a Honduras y recién pudo sumar minutos durante el segundo tiempo del encuentro ante Islandia.

Aun así, logró convencer a Scaloni y quedarse con la titularidad para el estreno mundialista.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que la molestia actual no parece revestir gravedad. Si bien todo indica que comenzará el partido frente a Austria desde el banco de suplentes, existe la posibilidad de que pueda ingresar algunos minutos si las circunstancias del encuentro lo requieren.

Además, las estimaciones médicas son optimistas respecto a su recuperación y apuntan a que llegará en plenitud física para el compromiso posterior frente a Jordania.

Por lo pronto, Argentina deberá adaptarse a una ausencia sensible. Y Molina tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué durante años fue una pieza clave dentro de la estructura campeona del mundo.

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