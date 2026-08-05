El mensaje del "Papu" Gómez que generó preocupación en las redes sociales

El "Papu" no juega un partido oficial desde el 21 de marzo, cuando disputó el encuentro entre Padova y Palermo. Los dolores persistentes en su tobillo derecho, una zona que ya le había ocasionado problemas durante el Mundial de Qatar 2022, lo llevaron a tomar la decisión de someterse a una intervención quirúrgica en abril, lo que puso fin anticipadamente a su temporada.