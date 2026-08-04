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Nahuel Molina podría cambiar de club: la millonaria oferta que recibió Atlético de Madrid

Roma dio el primer paso para fichar al campeón del mundo y ahora negocia los detalles de la transferencia.

NEGOCIACIÓN. Roma presentó una oferta formal por Nahuel Molina y busca cerrar su llegada desde Atlético de Madrid.
NEGOCIACIÓN. Roma presentó una oferta formal por Nahuel Molina y busca cerrar su llegada desde Atlético de Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Roma ofreció 17 millones de euros al Atlético de Madrid para fichar al lateral argentino Nahuel Molina en este mercado de pases europeo.
  • Molina llegó al club español en 2022 desde Udinese por 26 millones de euros, acumulando 181 partidos disputados bajo la dirección de Diego Simeone.
  • Las partes siguen negociando diferencias salariales, pero en Roma confían en cerrar el pase para juntar al campeón del mundo con Paulo Dybala y Matías Soulé.
Resumen generado con IA

El futuro de Nahuel Molina podría resolverse en este mercado de pases. El lateral de la Selección argentina es seguido por varios clubes europeos y, en las últimas horas, Roma presentó una oferta formal para incorporarlo desde Atlético de Madrid.

Según informó Doble Amarilla, el club italiano ofreció 17 millones de euros, más una serie de bonos por objetivos, con el objetivo de quedarse cuanto antes con el pase del ex Boca y Rosario Central, de 28 años.

La negociación entre las instituciones ya está en marcha, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. Además del monto de la transferencia, persisten diferencias en el aspecto salarial entre la Roma y el futbolista, por lo que las conversaciones continuarán en los próximos días.

Los números de Molina en el Atlético de Madrid

El defensor llegó al conjunto dirigido por Diego Simeone en 2022, procedente de Udinese, en una operación cercana a los 26 millones de euros. Desde entonces disputó 181 partidos, convirtió nueve goles y aportó 17 asistencias, consolidándose como una pieza importante del equipo español.

El contrato de Molina con el Atlético se extiende hasta junio de 2027 y contempla una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. Mientras continúan las negociaciones, en Roma crece el optimismo por sumar al campeón del mundo, que podría compartir plantel con los argentinos Paulo Dybala y Matías Soulé.

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