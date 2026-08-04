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El sorprendente gesto de Lionel Messi tras los incendios en Madrid que emocionó a España

La presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó que el capitán argentino donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de las zonas afectadas por el fuego.

SOLIDARIO. Lionel Messi donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en Madrid.
SOLIDARIO. Lionel Messi donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales en Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi donó 80.000 euros para reconstruir la Sierra Oeste de Madrid tras los incendios forestales, según confirmó la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
  • Ayuso agradeció la ayuda en redes sociales. Aunque el foco está controlado, se mantiene la fase operativa y los trabajos de enfriamiento en las localidades afectadas.
  • El gesto fortalece la recuperación de la región castigada y refuerza el perfil solidario del jugador, a quien las autoridades madrileñas prevén homenajear públicamente.
Resumen generado con IA

Lionel Messi volvió a protagonizar un gesto solidario que trascendió el fútbol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó que el capitán de la selección argentina realizó una donación de 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales que golpearon a la Sierra Oeste de la capital española.

La noticia fue anunciada por la propia mandataria a través de sus redes sociales, donde agradeció públicamente el aporte del rosarino y destacó el compromiso del futbolista con las víctimas del desastre. La donación llega mientras la región continúa recuperándose de uno de los incendios más importantes registrados en los últimos años.

"Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", escribió Díaz Ayuso en su cuenta oficial de X, mensaje que rápidamente tuvo repercusión en España y en distintos países.

Cómo continúa la situación en las zonas afectadas

Aunque el incendio ya se encuentra estabilizado y bajo control, las autoridades mantienen activa la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA. Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre los últimos focos calientes y siguen vigentes las restricciones en varias urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, además del cierre de los accesos al embalse de San Juan y otros sectores afectados por el fuego.

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