El sorprendente gesto de Lionel Messi tras los incendios en Madrid que emocionó a España

Cómo continúa la situación en las zonas afectadas

Aunque el incendio ya se encuentra estabilizado y bajo control, las autoridades mantienen activa la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA. Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre los últimos focos calientes y siguen vigentes las restricciones en varias urbanizaciones de Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, además del cierre de los accesos al embalse de San Juan y otros sectores afectados por el fuego.