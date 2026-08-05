El video de Lionel Messi caminando por Miami que sorprendió a todos: “Es una personita más”

Resumen para apurados
- Lionel Messi se volvió viral tras ser filmado caminando tranquilamente por las calles de Miami en las últimas horas, respondiendo con naturalidad al saludo de un fanático.
- La escena refleja la vida cotidiana y sin asedio de multitudes que el futbolista lleva en EE. UU., en contraste con su etapa en el Barcelona y París Saint-Germain.
- Esta tranquilidad explica su preferencia por vivir en Miami, mientras se prepara para ser titular con el Inter Miami frente a Atlético San Luis por la Leagues Cup.
Lionel Messi volvió a ser protagonista en las redes sociales, aunque esta vez lejos de una cancha. En las últimas horas se viralizó un video en el que aparece caminando con total tranquilidad por las calles de Miami, donde fue reconocido por un fanático que decidió registrar el momento.
Mientras circulaba por la ciudad, una persona lo saludó desde un vehículo con un "¿Todo bien, hermano?". El capitán de la selección argentina respondió con naturalidad antes de continuar su camino y subirse a su automóvil, una escena que rápidamente comenzó a multiplicarse en distintas plataformas.
El video llamó la atención porque muestra al futbolista sin el asedio de grandes multitudes, algo muy diferente a lo que vivió durante gran parte de su carrera en Barcelona y París Saint-Germain. Esa tranquilidad fue uno de los aspectos más comentados por los usuarios.
POV: te cruzÃ¡s a Lionel Messi en la calle. ð ð¦ð· pic.twitter.com/xwaJQpPj6l— Sudanalytics (@sudanalytics_) August 4, 2026
La tranquilidad que encontró en Estados Unidos
En las redes sociales, muchos destacaron que el rosarino puede llevar una vida cotidiana en Estados Unidos. "Es una personita más" y "Por eso le gusta tanto vivir en Miami" fueron algunos de los mensajes que acompañaron la publicación viral.
Tras disputar algunos minutos en el empate de Inter Miami frente a Columbus Crew por la MLS, se espera que Messi vuelva a ser titular este miércoles, cuando el conjunto estadounidense debute frente a Atlético San Luis por la primera fecha de la Leagues Cup.