Peligran los amistosos de la Selección argentina en China: los motivos y el plan B de la AFA

Resumen para apurados
- La AFA analiza alternativas para la fecha FIFA de septiembre ante la incertidumbre de la gira de la Selección argentina por China por demoras organizativas.
- La dirigencia dio un plazo a la organización en Asia y prevé jugar en el Monumental frente a Uruguay. Además, Scaloni decidió disputar como máximo tres amistosos.
- La definición determinará el calendario de preparación albiceleste, mientras la AFA enfrenta un expediente disciplinario abierto por la FIFA tras el Mundial 2026.
Luego de su participación en el Mundial 2026, la Selección argentina comenzó a planificar la próxima fecha FIFA de septiembre, aunque la organización todavía no está cerrada. La posibilidad de realizar una gira por China atraviesa un momento de incertidumbre y la AFA ya analiza distintas alternativas en caso de que el viaje finalmente no pueda concretarse.
Según informó Doble Amarilla, la AFA le dio un plazo a los organizadores del evento en Asia para definir si la gira podrá realizarse. Mientras tanto, avanza en un plan B que contempla la disputa de un amistoso en el estadio Monumental, posiblemente frente a Uruguay, aunque ese encuentro todavía no fue confirmado de manera oficial.
Más allá de las negociaciones por los rivales y la logística, Lionel Scaloni ya tomó una decisión respecto del calendario. El entrenador resolvió que la selección no aprovechará los cuatro amistosos disponibles durante la ventana internacional y que, como máximo, disputará tres partidos.
La FIFA abrió un expediente contra la AFA
En paralelo, la FIFA confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra la AFA por distintos hechos ocurridos durante el Mundial 2026, entre ellos la exhibición de la bandera con la leyenda sobre las Islas Malvinas tras la semifinal frente a Inglaterra. Además, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala y el español Gavi fueron notificados por los incidentes registrados al finalizar la final entre Argentina y España.