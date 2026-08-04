Peligran los amistosos de la Selección argentina en China: los motivos y el plan B de la AFA

La FIFA abrió un expediente contra la AFA

En paralelo, la FIFA confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario contra la AFA por distintos hechos ocurridos durante el Mundial 2026, entre ellos la exhibición de la bandera con la leyenda sobre las Islas Malvinas tras la semifinal frente a Inglaterra. Además, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada, Roberto Ayala y el español Gavi fueron notificados por los incidentes registrados al finalizar la final entre Argentina y España.