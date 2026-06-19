"Será un partido extremadamente difícil": la Selección de Austria elogió a Messi y al plantel argentino

Resumen para apurados
- Integrantes de la selección de Austria elogiaron a Lionel Messi y al plantel argentino en la previa de su enfrentamiento por el Mundial 2026, el próximo lunes en Dallas.
- El DT Ralf Rangnick y los jugadores austríacos destacaron la posesión de la Albiceleste y la genialidad de Messi, tras debutar ambos equipos con victorias en el Grupo J.
- Este partido de la segunda fecha resultará clave para definir la clasificación de ambos seleccionados a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de 2026.
A pocos días del duelo entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, varios integrantes del seleccionado europeo se refirieron a Lionel Messi y a la Albiceleste, y dejaron en claro el respeto que les genera el vigente campeón del mundo.
Uno de los que habló fue el arquero Alexander Schlager, una de las figuras del conjunto austríaco. El portero reconoció la magnitud del capitán argentino, aunque sorprendió con una confesión personal al afirmar que, en la histórica comparación entre los dos astros del fútbol contemporáneo, prefiere a CR7. “Soy team Cristiano Ronaldo”, expresó entre risas durante una conferencia de prensa.
Más allá de esa preferencia, Schlager destacó el impacto que genera enfrentar a Messi. “Tiene una presencia increíble y se nota. También es impresionante cómo juega Argentina”, señaló el arquero, quien remarcó la jerarquía del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Otros futbolistas del seleccionado austríaco coincidieron en valorar el poderío del equipo argentino y la influencia que ejerce el rosarino dentro y fuera del campo de juego. “Para mí, es el mejor jugador de todos”, dijo sobre Messi el volante Romano Schmid.
El delantero Michael Gregoritsch, en consonancia con Schlager, confesó que fue fanático de Ronaldo durante mucho tiempo, pero afirmó que su favoritismo cambió . “Ahora estoy absolutamente convencido de que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Cambió las reglas del juego y no hay nadie que pueda imitarle. Ronaldo puede ser imitado al menos en parte, Messi no”, manifestó.
Análisis técnico
En el plantel europeo consideran que la Albiceleste es uno de los máximos candidatos al título y reconocen que deberán realizar un partido perfecto para intentar dar el golpe. “Hoy hemos visto la gran calidad que tiene Argentina: es el clásico equipo de posesión de balón. Será un partido extremadamente difícil”, confesó Ralf Rangnick, director técnico del equipo austríaco.
Con una mirada más estratégica, analizó al “10” como jugador y definió su perfil. “A Messi le gusta venir de la zona de diez hombres, ya no es alguien que persigue cada balón. Pero eso es precisamente lo que le hace peligroso, porque está en estos espacios cuando llega un contraataque”.
Argentina llega al encuentro luego de un contundente debut ante Argelia, con una actuación sobresaliente de Messi, autor de los tres goles del triunfo por 3 a 0. Austria, por su parte, comenzó su participación con una victoria por 3 a 1 frente a Jordania.
El partido entre ambos seleccionados se disputará el próximo lunes 22, a las 14 (hora argentina), en Dallas y podría resultar clave para definir la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.