"Será un partido extremadamente difícil": la Selección de Austria elogió a Messi y al plantel argentino

El delantero Michael Gregoritsch, en consonancia con Schlager, confesó que fue fanático de Ronaldo durante mucho tiempo, pero afirmó que su favoritismo cambió . “Ahora estoy absolutamente convencido de que Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Cambió las reglas del juego y no hay nadie que pueda imitarle. Ronaldo puede ser imitado al menos en parte, Messi no”, manifestó.