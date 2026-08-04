La UEFA redobla la presión contra Gianni Infantino y analiza llevar a la FIFA a la Justicia

Más federaciones europeas le retiran su apoyo a Infantino

La presión política sobre el presidente de la FIFA también aumentó en las últimas horas. A los rechazos ya expresados por Gales e Inglaterra, ahora se sumaron Serbia y Suecia, que anunciaron oficialmente que no respaldarán una eventual reelección de Infantino. Ambas federaciones cuestionaron la falta de transparencia, la pérdida de confianza en la conducción y reclamaron una gestión basada en el diálogo y el consenso entre todas las asociaciones.