Mundial 2026

La UEFA redobla la presión contra Gianni Infantino y analiza llevar a la FIFA a la Justicia

El organismo europeo envió una carta en la que advirtió sobre posibles acciones legales por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise.

ESCALADA. La UEFA analiza acciones legales contra la FIFA mientras cuatro federaciones europeas ya retiraron su respaldo a Gianni Infantino.
ESCALADA. La UEFA analiza acciones legales contra la FIFA mientras cuatro federaciones europeas ya retiraron su respaldo a Gianni Infantino.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UEFA intimó hoy a la FIFA y a Gianni Infantino con acciones legales en Europa por irregularidades en el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise.
  • El proyecto buscaba privatizar activos por USD 4.200 millones. Tras el fracaso, federaciones como Inglaterra, Gales, Serbia y Suecia le quitaron su respaldo.
  • La creciente tensión institucional pone en duda la reelección de Infantino y amenaza con fracturar las relaciones diplomáticas entre el fútbol europeo y la FIFA.
Resumen generado con IA

Mientras crece la crisis institucional en la FIFA, la UEFA volvió a cargar contra Gianni Infantino por el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise. El organismo europeo envió una carta formal en la que advirtió que analiza iniciar acciones legales y reclamó que se conserve toda la documentación relacionada con la iniciativa que buscaba abrir el negocio del Mundial a inversores privados.

En el documento dirigido a Infantino, la UEFA señaló que evalúa presentar denuncias ante autoridades regulatorias o impulsar procedimientos de arbitraje. Además, exigió preservar tanto la documentación física como los archivos electrónicos vinculados al proyecto y advirtió que cualquier alteración o eliminación de pruebas podría ser considerada destrucción de evidencia.

La entidad también pidió resguardar las comunicaciones internas, los documentos sobre el plan, el mecanismo de pago previsto para las asociaciones nacionales, el plazo límite fijado para el 19 de septiembre y todos los intercambios mantenidos con los integrantes del Consejo de la FIFA. El proyecto contemplaba recaudar USD 4.200 millones mediante el ingreso de inversores privados y transferir a una nueva estructura el manejo de los principales activos comerciales del organismo.

Más federaciones europeas le retiran su apoyo a Infantino

La presión política sobre el presidente de la FIFA también aumentó en las últimas horas. A los rechazos ya expresados por Gales e Inglaterra, ahora se sumaron Serbia y Suecia, que anunciaron oficialmente que no respaldarán una eventual reelección de Infantino. Ambas federaciones cuestionaron la falta de transparencia, la pérdida de confianza en la conducción y reclamaron una gestión basada en el diálogo y el consenso entre todas las asociaciones.

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