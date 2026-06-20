Mide dos metros, relegó a Arnautovic y amenaza a Argentina: quién es Sasa Kalajdzic, el gigante de Austria

Cuando Argentina comenzó a estudiar a Austria para enfrentarlo en el Mundial 2026, uno de los nombres que rápidamente apareció resaltado en los informes fue el de Sasa Kalajdzic. No se trata solamente de su capacidad goleadora o de su experiencia en las principales ligas de Europa. Hay un detalle que lo convierte en un futbolista diferente: mide exactamente dos metros.