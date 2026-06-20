Mide dos metros, relegó a Arnautovic y amenaza a Argentina: quién es Sasa Kalajdzic, el gigante de Austria
El delantero austríaco de dos metros de altura se perfila como una de las principales armas ofensivas de Austria en el Mundial 2026. Con pasado en la Bundesliga y comparado con Peter Crouch, buscará complicar a la defensa de Lionel Scaloni.
Resumen para apurados
- El delantero austríaco Sasa Kalajdzic, de dos metros de altura, surge como la principal amenaza aérea para Argentina en el Mundial 2026 debido a su notable poderío físico.
- El atacante del LASK se ganó la titularidad con Ralf Rangnick sobre el histórico Arnautovic, tras superar lesiones y consolidarse por su juego aéreo y experiencia europea.
- Su impactante altura obligará a la defensa de Scaloni a realizar ajustes tácticos especiales para neutralizar los centros, un reto similar al que sufrieron con Weghorst.
Cuando Argentina comenzó a estudiar a Austria para enfrentarlo en el Mundial 2026, uno de los nombres que rápidamente apareció resaltado en los informes fue el de Sasa Kalajdzic. No se trata solamente de su capacidad goleadora o de su experiencia en las principales ligas de Europa. Hay un detalle que lo convierte en un futbolista diferente: mide exactamente dos metros.
El centrodelantero austríaco de 28 años emerge como una de las principales amenazas para la Selección de Lionel Scaloni en el Mundial 2026. Su presencia física, su juego aéreo y su capacidad para imponerse dentro del área lo convierten en una pieza estratégica para el equipo dirigido por Ralf Rangnick.
Kalajdzic atraviesa la temporada defendiendo los colores del LASK, uno de los equipos protagonistas de la Bundesliga austríaca. Allí logró recuperar continuidad y confianza, aportando seis goles en 23 partidos. Dos de esas conquistas llegaron mediante su especialidad: el cabezazo.
Su historia en el fútbol europeo comenzó a ganar notoriedad durante su etapa en Alemania. Tras sus primeros pasos profesionales, explotó futbolísticamente en Stuttgart, donde alcanzó el mejor rendimiento de su carrera. En el conjunto alemán convirtió 24 goles en 60 encuentros y despertó el interés de clubes de las principales ligas del continente.
Ese rendimiento le abrió las puertas de la Premier League. Wolverhampton adquirió su ficha y actualmente continúa siendo propietario de sus derechos deportivos. Sin embargo, diferentes lesiones y cesiones posteriores marcaron parte de su recorrido reciente. También tuvo un paso por Eintracht Frankfurt antes de regresar a Austria para reencontrarse con su mejor versión.
El nuevo referente ofensivo de Austria
La importancia de Kalajdzic dentro del seleccionado austríaco creció notablemente durante el ciclo de Rangnick. Acumula 20 partidos internacionales y cuatro goles con la camiseta de su país, números que reflejan una participación cada vez más importante dentro de la estructura del equipo.
Su actualidad quedó reflejada en el último amistoso frente a Jordania, donde fue elegido como titular por encima de una leyenda del fútbol austríaco como Marko Arnautovic. La decisión no pasó desapercibida y confirmó que el gigante de dos metros se ganó un lugar privilegiado en la consideración del entrenador.
Austria llega al Mundial con una identidad definida: presión alta, intensidad física y ataques directos cuando encuentra espacios. En ese esquema, Kalajdzic se transforma en una referencia permanente para descargar balones, fijar centrales y generar peligro dentro del área rival.
Un desafío para Cristian Romero y Lisandro Martínez
La presencia del delantero también genera interrogantes en el cuerpo técnico argentino. No es casualidad. Sus características recuerdan inevitablemente a las dificultades que atravesó la Selección frente al neerlandés Wout Weghorst durante los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.
Las diferencias físicas son evidentes. Cristian Romero mide 1,85 metros, mientras que Lisandro Martínez alcanza 1,75. Kalajdzic los supera ampliamente y representa una amenaza constante en cada pelota detenida o centro al área.
Más allá de los números, el austríaco obliga a modificar comportamientos defensivos. Su capacidad para ganar duelos aéreos exige máxima concentración de los zagueros y también una ayuda permanente de los mediocampistas en las segundas jugadas.
Comparado en reiteradas ocasiones con el exdelantero inglés Peter Crouch por su estatura y estilo de juego, Kalajdzic combina presencia física con una técnica superior a la habitual en futbolistas de su tamaño. Esa mezcla explica por qué sigue siendo una pieza valiosa tanto para su selección como para los clubes que apostaron por él.
Argentina sabe que el partido ante Austria puede presentar desafíos muy diferentes a los que suele encontrar frente a otros rivales. Y buena parte de esas dificultades tienen nombre y apellido: Sasa Kalajdzic, el gigante de dos metros que busca convertirse en una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.