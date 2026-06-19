Legislatura: el oficialismo pudo sancionar una serie de reformas judiciales que despertaron polémica en la oposición

La parlamentaria justicialista explicó que uno de los aspectos más discutidos del proyecto es la incorporación del esquema de competencia multifuero. En ese sentido, sostuvo que la medida responde a un diagnóstico concreto sobre el funcionamiento de los tribunales. “Se conoce cuál es el flujo de expedientes que se manejan, principalmente en Civil y Comercial, Documentos y Locaciones”, afirmó. Según indicó, existe un “cuello de botella” en los juzgados civiles y comerciales de la Capital, situación que demandaría la creación de alrededor de seis nuevos juzgados para atender adecuadamente la carga de trabajo.