Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

La investigación pone especial atención en la secuencia de rectificaciones realizadas por Adorni. La declaración patrimonial inicial de 2024, firmada el 15 de febrero de ese año, consignaba únicamente un inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Sin embargo, en mayo de 2026, ya con la causa en trámite, informó que había contado con un millón de pesos en efectivo al inicio de ese mismo período.