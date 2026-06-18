Guillermo Marijuan pidió la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas

Resumen para apurados
- Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del diputado Francisco Adorni ante la justicia federal argentina, tras detectar presuntas omisiones en sus declaraciones patrimoniales.
- Tras iniciarse la investigación, Adorni rectificó tres veces sus declaraciones juradas para incluir cuentas bancarias, tarjetas y una herencia de 21 millones de pesos.
- El caso aumenta la presión política sobre el oficialismo, con sectores aliados como el PRO que ya exigen desplazar al funcionario para evitar votar su remoción legislativa.
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que se cite a declaración indagatoria al diputado provincial Francisco Adorni -hermano del jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni-, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N° 6, que subroga Daniel Rafecas, y se vincula con una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos.
La fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar sobre este último delito, al sostener que Adorni habría omitido y falseado información relevante en las declaraciones juradas que presentó durante su desempeño en distintos cargos públicos. La investigación abarca el período comprendido entre 2023 y 2026.
Uno de los aspectos que la fiscalía considera clave es que Adorni se desempeñó en el Consejo de la Magistratura provincial en un área relacionada con las declaraciones juradas. Según el planteo de Marijuan, esa experiencia impediría alegar desconocimiento sobre los procedimientos y requisitos para la correcta presentación de esos documentos.
La causa analiza la evolución patrimonial del funcionario desde su paso por la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular del Ministerio de Defensa y posteriormente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Según la fiscalía, existen sospechas de ocultamiento de bienes y de fondos que no habrían sido oportunamente declarados.
El mes pasado, Francisco Adorni, hermano de Manuel Adorni, presentó una rectificación de su declaración jurada, luego de que se iniciara la investigación judicial. En esa corrección informó la existencia de $21 millones provenientes de una herencia, fondos que no habían sido consignados previamente ante la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo con el expediente, Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales entre febrero de 2024 y enero de 2026. La fiscalía detectó que todas ellas fueron modificadas posteriormente mediante rectificaciones que incorporaron información adicional, corrigieron valores e incluyeron cuentas bancarias, tarjetas de crédito y bienes que no figuraban en las presentaciones originales.
El informe señala que, una vez iniciada la causa, el funcionario realizó nuevas rectificaciones en cada una de sus declaraciones. Entre los cambios incorporados se encuentran modificaciones en el valor de un inmueble, la declaración de dinero en efectivo y la incorporación de cuentas bancarias y tarjetas que no habían sido informadas inicialmente, consignó el sitio Infobae.
Según Marijuan, “el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.
La investigación pone especial atención en la secuencia de rectificaciones realizadas por Adorni. La declaración patrimonial inicial de 2024, firmada el 15 de febrero de ese año, consignaba únicamente un inmueble y un vehículo Chery Tiggo compartido con su esposa. Sin embargo, en mayo de 2026, ya con la causa en trámite, informó que había contado con un millón de pesos en efectivo al inicio de ese mismo período.
Posteriormente, incorporó nuevos datos patrimoniales. En una rectificación correspondiente a 2025 declaró poseer $24,5 millones en efectivo, de los cuales $21 millones provenían de una herencia. También agregó información sobre cuentas bancarias en pesos y dólares, tanto propias como de su esposa, además de otros instrumentos financieros.
La última rectificación, presentada el 8 de junio de 2026, incluyó nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito que no figuraban en la documentación original entregada a la Oficina Anticorrupción, algunas registradas a su nombre y otras al de su cónyuge. Estos cambios constituyen uno de los principales elementos sobre los que se apoya el pedido de indagatoria formulado por la fiscalía.