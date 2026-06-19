Política

Escándalo Adorni: el contratista ratificó el pago de U$S 245.000 en efectivo y sin factura

El contratista admitió que los pagos se realizaron íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas.

Matías Tabar, al salir de declarar de los tribunales de Comodoro Py.
Matías Tabar, al salir de declarar de los tribunales de Comodoro Py.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El contratista M. Tabar ratificó ante la Justicia de Buenos Aires que cobró U$S 245.000 en efectivo y sin factura de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento.
  • La obra en el country duró 10 meses y sumó costos por pedidos extra. El fisco intimó al arquitecto, quien reveló que Adorni le ofreció asistencia legal previa a declarar.
  • La declaración complica la situación judicial del Jefe de Gabinete por supuesto enriquecimiento ilícito y proyecta un fuerte impacto político en la gestión gubernamental.
Resumen generado con IA

Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las reformas en la propiedad del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, brindó nuevos detalles ante la Justicia y los medios. Confirmó que la obra, inicialmente presupuestada por un monto menor, terminó escalando a casi un cuarto de millón de dólares debido a pedidos adicionales del funcionario.

En declaraciones a A24, Tabar explicó la dinámica de los trabajos realizados para la familia Adorni. “Pasé un presupuesto y se fueron agregando cosas; como en toda obra, el número se agrandó”, explicó. 

El contratista admitió que los pagos se realizaron íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas, una de las claves que complica la situación de Manuel Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El rol de ARCA y la llamada de Adorni

Tras su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, el organismo recaudador (ARCA) intimó a Tabar a justificar sus ingresos y facturación de los periodos 2024-2025. Al respecto, el contratista se mostró calmo. “Soy autónomo hace 25 años, es normal tener intimaciones. Era de manual que esto iba a suceder”, dijo. 

Además, reveló que el propio Adorni lo contactó antes de su declaración para ofrecerle asistencia legal, un dato que ya consta en el expediente judicial.

Los detalles de la reforma

Según el testimonio, las tareas se extendieron por 10 meses (entre septiembre de 2024 y julio de 2025) e incluyeron:

- Renovación de cocina, baños y pisos.

- Construcción de mobiliario para el quincho y reparación de la pileta.

- Pago de U$S 55.000 en 2024 y U$S 190.000 en 2025.

- Gasto adicional de U$S 13.000 en concepto de alquiler temporal de otra vivienda dentro del country mientras duraban los trabajos.

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