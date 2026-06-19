Escándalo Adorni: el contratista ratificó el pago de U$S 245.000 en efectivo y sin factura

Matías Tabar, el arquitecto a cargo de las reformas en la propiedad del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá, brindó nuevos detalles ante la Justicia y los medios. Confirmó que la obra, inicialmente presupuestada por un monto menor, terminó escalando a casi un cuarto de millón de dólares debido a pedidos adicionales del funcionario.