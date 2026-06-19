Rosario, el escenario elegido por Milei para sostener a Adorni en su hora más crítica

En un gesto de fuerte respaldo político, el presidente Javier Milei encabezará mañana el acto por el Día de la Bandera en Rosario flanqueado por su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La foto de unidad busca desactivar las versiones de renuncia y enviar un mensaje de cohesión al Congreso, donde la oposición y sectores aliados avanzan con un pedido de interpelación contra el funcionario.