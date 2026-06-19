Rosario, el escenario elegido por Milei para sostener a Adorni en su hora más crítica

Resumen para apurados
- El presidente Milei encabezará mañana en Rosario el acto del Día de la Bandera junto a Manuel Adorni para respaldarlo políticamente y desactivar rumores sobre su renuncia.
- La Rosada desestimó la dimisión de Adorni, quien prepara su informe para el Senado. El gesto ocurre bajo tensiones internas y críticas éticas de Bullrich hacia el funcionario.
- La foto de unidad busca enviar un mensaje de cohesión al Congreso frente al avance opositor con pedidos de interpelación y una eventual moción de censura contra Adorni.
En un gesto de fuerte respaldo político, el presidente Javier Milei encabezará mañana el acto por el Día de la Bandera en Rosario flanqueado por su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La foto de unidad busca desactivar las versiones de renuncia y enviar un mensaje de cohesión al Congreso, donde la oposición y sectores aliados avanzan con un pedido de interpelación contra el funcionario.
Desde la Casa Rosada desestimaron tajantemente cualquier alejamiento de Adorni. "Es fake total", sentenciaron fuentes oficiales ante los rumores de licencia o dimisión.
Por el contrario, confirmaron que el ministro coordinador ya trabaja en el informe de gestión que presentará ante el Senado el próximo 2 de julio, una cita que promete ser de alta tensión por la posible coincidencia con una moción de censura.
Unidad con fisuras
La convocatoria al gabinete ampliado en el Monumento a la Bandera servirá para escenificar un apoyo unánime. Entre los asistentes destaca Patricia Bullrich, quien recientemente marcó distancias al calificar la situación tributaria de Adorni como una “omisión ética”.
También estarán presentes las figuras del "triángulo de hierro" (Karina Milei y Santiago Caputo) y los titulares del Poder Legislativo, Martín y Eduardo Menem.
Un dato que añade fricción al protocolo es la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Pese a no haber sido invitada formalmente por la Secretaría General de la Presidencia, confirmó su asistencia, dejando abierta la incógnita sobre el lugar que ocupará en la foto oficial.