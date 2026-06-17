Senado: el oficialismo logró postergar una semana la sesión por Manuel Adorni

La resolución se alcanzó luego de una jornada marcada por reuniones y discusiones entre distintas fuerzas políticas. Pasadas las 16, la ex ministra de Seguridad y referente libertaria, Patricia Bullrich, mantuvo un encuentro en las oficinas de la Unión Cívica Radical (UCR) con representantes de bloques aliados para consensuar una posición común antes de la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 18 en el despacho de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel.