Política

Ultimátum del PRO: Goerling Lara advirtió que votarán la remoción de Adorni si el Gobierno no lo desplaza

El jefe de la bancada amarilla en el Senado afirmó que la permanencia del Jefe de Gabinete “no da para más” y denunció que el escándalo por su patrimonio está paralizando la gestión.

DUDAS. La lupa judicial está puesta especialmente sobre los ahorros en moneda virtual que Adorni reconoció.
DUDAS. La lupa judicial está puesta especialmente sobre los ahorros en moneda virtual que Adorni reconoció.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El bloque del PRO en el Senado advirtió que votará la remoción de Manuel Adorni el 2 de julio en el Congreso si el Gobierno no lo desplaza por irregularidades.
  • La exigencia surge tras detectarse inconsistencias en el patrimonio del funcionario, situación que según el PRO paraliza la agenda del Congreso y complica la gobernabilidad.
  • Esta postura marca el paso del PRO de la colaboración a la exigencia. Si el oficialismo no cede, se arriesga a una parálisis del Congreso y a un fuerte impacto en la economía.
Resumen generado con IA

El bloque del PRO en el Senado decidió pasar de la colaboración a la exigencia. Su titular, Martín Goerling Lara, lanzó una dura advertencia al Poder Ejecutivo. Dijo que si Manuel Adorni no es apartado de la Jefatura de Gabinete antes de su informe del 2 de julio, el partido que lidera Mauricio Macri acompañará los pedidos de remoción o censura en el Congreso.

"Un capricho que paraliza"

Goerling Lara calificó la situación como insostenible. Según el senador, la figura de Adorni se ha convertido en un lastre para la gestión presidencial tras las irregularidades detectadas en su patrimonio. "Incluso con el Mundial de Fútbol captando la atención, seguimos hablando deAdorni. Es un capricho del Gobierno mantenerlo y eso está rompiendo el vínculo con la sociedad", remarcó.

“Nos vamos a oponer cuando las cosas están mal, cuando se está desviando el rumbo, cuando se debilitan las instituciones. Vamos a acompañar los procesos de transformación económica, la baja de la inflación y del déficit. Lo que está bien acompañaremos y lo que está mal nos vamos a oponer con total claridad”, afirmó.

El peso de los votos

El senador fue pedagógico respecto a la estrategia legislativa. Recordó que mientras la "censura" es un fuerte gesto político, la "remoción" obligaría legalmente al Presidente a desplazar al funcionario. 

"Si se abre el recinto, van a suceder cosas. El oficialismo sabe que sesionar hoy es riesgoso", admitió Goerling, al señalar que la parálisis legislativa actual es consecuencia directa del "factor Adorni".

El senador resaltó que la crisis con el caso de Adorni entorpece la agenda legislativa, ya que se tendrían que estar tratando varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo y “no podemos avanzar”. “Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema”, dijo Goerling Lara.

“Si el Presidente quiere evitar eso, lo tiene que correr. De otra manera, me parece que es una grave señal para la Argentina y sobre todo para la economía, porque esto mete ruido”, insistió.

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