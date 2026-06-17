Ultimátum del PRO: Goerling Lara advirtió que votarán la remoción de Adorni si el Gobierno no lo desplaza

El senador resaltó que la crisis con el caso de Adorni entorpece la agenda legislativa, ya que se tendrían que estar tratando varios proyectos que envió el Poder Ejecutivo y “no podemos avanzar”. “Si no hay sesión es por el tema Adorni. Es un riesgo y le está perjudicando la gobernabilidad y la gestión, día a día. No puede ser que hace tres meses estemos discutiendo este tema”, dijo Goerling Lara.