Patricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni dio una explicación razonable"

Tras una tensa jornada en el Congreso, el oficialismo y sus aliados lograron postergar la sesión en la que se trataría la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A la salida de la reunión de Labor Parlamentaria, la senadora Patricia Bullrich actuó como portavoz de la postura del Ejecutivo: “El Presidente considera que dio una explicación razonable y que no mintió. No hay nada que cuestionarle”, afirmó.