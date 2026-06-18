Todavía puede reclamarse el 20% de AUH retenido por Anses en 2025: ¿cómo hacelo?

Resumen para apurados
- Los beneficiarios de la AUH en Argentina pueden solicitar a la ANSES el 20% retenido durante el año previo presentando la Libreta de Salud y Educación hasta fin de año.
- Para cobrar, los tutores deben descargar la Libreta AUH desde Mi Anses, hacerla firmar en escuelas y centros médicos, y luego subir la foto del formulario completo a la web.
- Esta medida busca garantizar la escolarización y vacunación de menores vulnerables. Una vez cargados los datos, el cobro del monto acumulado demora hasta 60 días en impactar.
Históricamente la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo un pago con retención para la Asignación Universal por Hijos (AUH). La condición para abonar esta prestación apunta a generar un compromiso por parte de los padres y tutores de menores, para que cumplan con los cuidados médicos y de escolarización de niños y adolescentes.
La AUH es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años a progenitores desocupados, con empleos informales o trabajadoras del servicio doméstico. Los hijos no deben tener trabajo registrado ni estar emancipados o recibir prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares.
Anses: cómo cobrar el 20% de AUH retenido en 2025
Año a año los titulares de las AUH deben cumplir con requisitos previstos para cobrar el 20% retenido durante todo el año anterior. La suma se cobra cuando se pruebe que los niños menores de 4 años cumplieron el controles sanitarios y plan de vacunación obligatorio.
Pero, en caso de los niños en edad escolar, los tutores deben constatar que cumplieron controles sanitarios, plan de vacunación y, además el ciclo lectivo correspondiente. La herramienta para probar este último requisito es la Libreta de Asignación Universal.
Cómo y hasta cuándo completar la Libreta AUH
La Libreta puede cargarse hasta el 31 de diciembre. Mientras más pronto se presenten estos datos, más pronto se cobrará la retención. Se estima que el depósito puede demorar hasta 60 días en impactar en la cuenta del titular.
El único formulario de Libreta AUH válido para presentar online es el que se genera por Mi Anses. Debés ingresar a la página o aplicación Mi Anses con número de CUIL y Clave de Seguridad Social.
En la sección “Hijos” buscá “Libreta AUH” y revisá las sesiones que todavía no fueron completadas (educación, salud o vacunación) para cada hijo o personas a cargo por las que percibís AUH.
En caso de que te falte completar alguna sección, seleccioná la opción “Generar libreta” para descargarla o enviarla a tu mail. Imprimí en una sola hoja y hacé completar el formulario en la escuela y en el centro de salud que corresponda para que sea firmada por las autoridades.
Sacale una foto a la Libreta en una superficie plana y bien iluminada, sin mover la cámara, enfocando bien las cuatro marcas de las esquinas de la página. El papel no debe estar arrugado y la imagen no debe verse borrosa.
Ingresá a Mi Anses nuevamente para terminar la presentación. Ingresá a “Hijos” y luego a “Libreta AUH” y seguí las instrucciones para subir la foto que tomaste anteriormente y finalizar el trámite.
Una vez que las tres casillas –Educación, Control Salud y Vacunación– estén completas y marcadas en color verde , podrás dar por cargada la Libreta. La opción “Educación” es opcional para los hijos menores de cuatro años.