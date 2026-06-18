Todavía puede reclamarse el 20% de AUH retenido por Anses en 2025: ¿cómo hacelo?

Históricamente la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hizo un pago con retención para la Asignación Universal por Hijos (AUH). La condición para abonar esta prestación apunta a generar un compromiso por parte de los padres y tutores de menores, para que cumplan con los cuidados médicos y de escolarización de niños y adolescentes.