Cambios en los turnos de Anses: cómo funciona el nuevo sistema de atención para trámites presenciales

Cómo funcionarán los turnos presenciales ahora en Anses

De acuerdo con lo expresado por el organismo, la actualización persigue brindar mayor flexibilidad a aquellos ciudadanos que afrontan complicaciones para acudir a la delegación asignada por cercanía geográfica debido a compromisos laborales, familiares, académicos o de residencia temporal. Las autoridades del sector señalaron que la modalidad representa un avance sustancial en accesibilidad y calidad de servicio, al tiempo que favorecerá un reparto equilibrado de la demanda entre los distintos centros de atención, disminuyendo la saturación en puntos críticos y mejorando el rendimiento de los recursos del Estado.