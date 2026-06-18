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Cambios en los turnos de Anses: cómo funciona el nuevo sistema de atención para trámites presenciales

La implementación de este cambio facilita la libre elección de la oficina para realizar trámites. Con esta medida se busca optimizar la accesibilidad, evitar traslados innecesarios y agilizar los tiempos de atención a nivel nacional.

Cambios en los turnos de Anses: cómo funciona el nuevo sistema de atención para trámites presenciales
Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES modificó el sistema de turnos presenciales en Argentina: ahora los ciudadanos pueden elegir libremente cualquier oficina del país para realizar sus trámites.
  • Antes se asignaba la sede por el domicilio registrado. Con la nueva modalidad digital, el usuario puede seleccionar manualmente la provincia y oficina de su preferencia.
  • La medida busca equilibrar la demanda en las sedes, reducir esperas y facilitar la gestión a usuarios con complicaciones de movilidad por motivos laborales o personales.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso una modificación de gran relevancia en el sistema de gestión de turnos presenciales para la realización de trámites. Con la implementación de esta medida, los ciudadanos quedan exentos de la obligación de asistir a la oficina correspondiente a su domicilio registrado en el sistema. A partir de este momento, cada usuario posee la facultad de seleccionar de manera libre cualquier delegación del territorio nacional al momento de programar su cita.

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Esta decisión transforma el esquema previo, el cual asignaba de forma automática la sede más cercana según la dirección declarada por el beneficiario. Si bien la plataforma digital mantendrá la oficina de cercanía como una sugerencia recomendada, el nuevo mecanismo otorga flexibilidad total para elegir un centro de atención alternativo. De este modo, el organismo busca optimizar el acceso y brindar mayores comodidades a los usuarios según sus necesidades de movilidad o preferencia.

Cómo funcionarán los turnos presenciales ahora en Anses

De acuerdo con lo expresado por el organismo, la actualización persigue brindar mayor flexibilidad a aquellos ciudadanos que afrontan complicaciones para acudir a la delegación asignada por cercanía geográfica debido a compromisos laborales, familiares, académicos o de residencia temporal. Las autoridades del sector señalaron que la modalidad representa un avance sustancial en accesibilidad y calidad de servicio, al tiempo que favorecerá un reparto equilibrado de la demanda entre los distintos centros de atención, disminuyendo la saturación en puntos críticos y mejorando el rendimiento de los recursos del Estado.

Los responsables de la gestión destacaron que el nuevo esquema disminuirá los traslados innecesarios y los tiempos de espera para el público. La iniciativa contempla escenarios comunes como el de personas con empleos distantes de sus hogares, individuos en situación de viaje o residentes transitorios en localidades ajenas a su registro, facilitando que organicen sus citas según su conveniencia momentánea. La programación de estos encuentros presenciales mantendrá su funcionamiento regular por medio de las plataformas digitales ya conocidas.

Paso a seguir para sacar un turno de Anses para realizar trámites presenciales:

. El procedimiento para obtener un turno presencial sigue siendo completamente online:

  • Ingresar al sitio web de Anses.
  • Dirigirse a la sección “Trámites y servicios”.
  • Seleccionar la opción “Turnos”.
  • Hacer clic en “Solicitar un turno”.
  • Elegir el trámite que se desea realizar.
  • Ingresar el número de CUIL.
  • Verificar los datos de contacto.
  • Seleccionar la provincia y la oficina donde se quiere ser atendido.
  • Confirmar la solicitud siguiendo las indicaciones del sistema.
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