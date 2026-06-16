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Anses inició los pagos de AUH en junio: montos actualizados y Tarjeta Alimentar

Con el aumento vigente, Anses inicia este martes el cronograma de pagos de junio para la AUH. Los nuevos montos también impactan en la Tarjeta Alimentar.

Anses inició los pagos de AUH en junio: montos actualizados y Tarjeta Alimentar
Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Anses inició en junio de 2026 en Argentina el pago de la AUH con un aumento del 2,6% para recomponer los ingresos de las familias beneficiarias.
  • Los depósitos se realizan de forma progresiva según el DNI. Tras la suba, el valor base de la AUH alcanzó los $144.562 y se actualizó el beneficio de la Tarjeta Alimentar.
  • La actualización busca mitigar el impacto inflacionario en los sectores más vulnerables, garantizando una mayor cobertura y sostén económico para miles de familias.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica en junio de 2026 un incremento del 2,6% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta actualización eleva los montos de la prestación base y genera un ajuste positivo en los beneficios complementarios asociados, como la Tarjeta Alimentar.

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El organismo previsional inicia esta semana los depósitos de los fondos correspondientes al mes en curso. Los pagos se realizan de manera progresiva y ordenada según el cronograma oficial, el cual distribuye las fechas de cobro de acuerdo con la terminación del documento nacional de identidad (DNI) de cada beneficiario.

Anses: montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar para el mes de junio

Tras la última actualización, los valores vigentes quedan de la siguiente manera:

  • AUH general por hijo: $144.562 (el valor neto con la retención aplicada es de $115.650).
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $472.095.

Por otro lado, un hogar con dos hijos donde uno de ellos cuenta con una condición de discapacidad, percibe $115.650 por el hijo sin discapacidad y $472.095 por la asignación especial. Con el beneficio de la Tarjeta Alimentar correspondiente a dos hijos ($113.299), el cobro global llega a los $701.044 durante este período.

La ANSES ya dio inicio a la acreditación de la AUH de este mes siguiendo el orden del documento de identidad.

Cronograma de pagos de la AUH en junio según el DNI

El esquema de cobro de la ANSES avanza de acuerdo con el último número del DNI, quedando las siguientes fechas por delante:

  • Martes 16 de junio: DNI terminados en 5.
  • Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6.
  • Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7.
  • Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8.
  • Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9.
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