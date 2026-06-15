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¿Cuál es el monto de la jubilación mínima y máxima en julio de 2026 con aumento?

Con este incremento, tanto las jubilaciones como las pensiones y asignaciones familiares tendrán nuevos montos durante el séptimo mes del año.

Anses: el mes de julio viene con aumentos para todos.
Anses: el mes de julio viene con aumentos para todos. La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En julio de 2026, la Anses aplicará un aumento del 2,1% en las jubilaciones y pensiones de Argentina, ajustado por la inflación de mayo según la fórmula de movilidad vigente.
  • Con este ajuste bajo el Decreto 274/2024, la jubilación mínima será de $411.989,32 (pudiendo llegar a $481.989,32 con el bono) y la máxima alcanzará los $2.770.941,08.
  • Este incremento impactará también en asignaciones como la AUH y pensiones no contributivas, buscando mantener el poder adquisitivo de millones de beneficiarios en el país.
Resumen generado con IA

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en julio de 2026 un aumento del 2,1%, en línea con la inflación de mayo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La actualización se realiza bajo el esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes de manera mensual tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Con este incremento, tanto las jubilaciones como las pensiones y asignaciones familiares tendrán nuevos montos durante el séptimo mes del año.

¿Cuánto cobrará la jubilación mínima en julio?

A partir de julio de 2026, la jubilación mínima pasará a ser de $411.989,32.

Además, si el Gobierno nacional mantiene el bono extraordinario de $70.000, los beneficiarios que perciben el haber mínimo alcanzarán un ingreso total de $481.989,32.

Aunque la continuidad del bono todavía no fue oficializada, el refuerzo se viene abonando de forma consecutiva desde hace varios meses, por lo que se espera una definición en los próximos días.

¿Cuál será la jubilación máxima en julio de 2026?

Con el aumento del 2,1%, la jubilación máxima del sistema previsional argentino quedará fijada en $2.770.941,08.

A diferencia de quienes cobran la jubilación mínima, los beneficiarios que perciben haberes más elevados no reciben el bono extraordinario, por lo que ese será el monto final a cobrar.

Nuevos montos de Anses para julio de 2026

Además de las jubilaciones, el incremento impactará sobre otras prestaciones sociales que paga la Anses.

Los valores actualizados serán los siguientes:

Jubilación mínima: $411.989,32.

Jubilación mínima con bono: $481.989,32.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,45.

PUAM con bono: $399.591,45.

Pensiones no contributivas: $288.394,05.

Pensiones no contributivas con bono: $358.394,05.

Pensión para Madres de 7 Hijos: $411.989,32.

Pensión para Madres de 7 Hijos con bono: $481.989,32.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.045,38.

AUH por Hijo con Discapacidad: $482.061,17.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $241.040,29.

Aumento para jubilados: cómo se calcula

El aumento del 2,1% que se aplicará en julio surge de la inflación registrada en mayo por el Indec. Desde la entrada en vigencia del nuevo esquema de movilidad, los haberes previsionales se actualizan cada mes según la evolución de los precios, con un desfase de dos meses.

De esta manera, millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán un nuevo ajuste en sus ingresos durante julio de 2026.

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