Vouchers Educativos Anses: enterate cuándo se cobra, los montos y cómo ver los resultados

Cuándo se deposita el voucher educativo: calendario de pagos

La Anses confirmó que el pago correspondiente a junio se realizará en una fecha unificada para todos los beneficiarios aprobados. Según la información difundida por el organismo, la acreditación empezó a efectuarse el pasado 12 de junio para el primer grupo habilitado. A diferencia de otras prestaciones administradas por la entidad, los Vouchers Educativos no cuentan con un cronograma escalonado según la terminación del DNI, una medida que busca simplificar el proceso y agilizar el acceso al beneficio de manera directa.