Política

Internas en la UCR Tucumán: la Justicia ordenó convocar a elecciones en un plazo de 15 días

La Cámara Nacional Electoral le puso un freno a la prórroga indefinida de la intervención partidaria. Fuerte denuncia del legislador Agustín Romano Norri.

FALLO CLAVE PARA LA UCR TUCUMANA. La Justicia ordenó convocar a elecciones en un plazo de 15 días.
FALLO CLAVE PARA LA UCR TUCUMANA. La Justicia ordenó convocar a elecciones en un plazo de 15 días.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia Electoral ordenó hoy a la UCR nacional convocar a internas en Tucumán en 15 días tras el reclamo de Romano Norri para terminar con la intervención del partido.
  • El fallo surge tras la impugnación de Romano Norri a la prórroga de la intervención. Los jueces señalaron que venció el plazo de un año sin la ratificación de la Convención.
  • Esta decisión obliga a dirimir el futuro de la UCR tucumana en las urnas y no en oficinas, sentando un precedente clave contra las prórrogas de intervenciones partidarias.
Resumen generado con IA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó un fallo determinante para el futuro de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán. El tribunal ordenó que el partido a nivel nacional convoque a elecciones internas en el distrito dentro de un plazo máximo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones judiciales.

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan

La resolución responde a una demanda del legislador tucumano Agustín Romano Norri, quien impugnó la prórroga de la intervención dispuesta originalmente en marzo de 2025. Si bien la Justicia validó la medida inicial por el contexto de mandatos vencidos, los jueces Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via determinaron que, al haber expirado el plazo de un año sin ratificación de la Convención Nacional, la normalización mediante el voto de los afiliados no puede dilatarse más.

"La intervención no tiene un cheque en blanco"

Tras conocerse la sentencia, Romano Norri se mostró tajante respecto al revés judicial que recibieron las autoridades partidarias nacionales. "La Justicia nos da la razón: la intervención de la UCR no tiene un cheque en blanco y se debe votar", afirmó el parlamentario.

Pese a las tensiones, la UCR de Tucumán llegaría normalizada a las elecciones de 2027

Pese a las tensiones, la UCR de Tucumán llegaría normalizada a las elecciones de 2027

El dirigente radical remarcó que acudió a la vía judicial ante el silencio de las autoridades frente a sus reclamos previos. "Sin proceso judicial la intervención no hubiese terminado. Tenía que ponerle un freno a una resolución que contenía un plazo tramposo e indeterminado", apuntó, sosteniendo que el destino de la agrupación debe definirse democráticamente en las urnas y no a puertas cerradas.

Denuncia de parches y "reparto a dedo"

Romano Norri también arremetió contra los interventores por lanzar una convocatoria a internas "a las apuradas" en el diario La Gaceta el pasado 13 de junio, pretendiendo hacerla pasar por una resolución firmada en mayo. "Lo hicieron de manera dudosa, sabiendo que la Justicia me daría la razón", disparó.

Finalmente, cuestionó con dureza la integración de la Junta Electoral del partido, calificándola de "arbitraria" y de funcionar como un comité cerrado diseñado a la medida de la intervención para repartir cargos entre sectores internos específicos (vinculados a José Cano, Silvia Elías, Roberto Sánchez, Raúl Moreno y Lucho Argañaraz). "Las maniobras dilatorias ya no les alcanzarán; seguiremos firmes para garantizar una transparencia real para los afiliados", concluyó.

Temas José CanoUnión Cívica RadicalTucumánAgustín Romano Norri
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El oficialismo en el Senado resiste para blindar a Adorni

El oficialismo en el Senado resiste para blindar a Adorni

Adorni trabaja para cubrirse de la oposición en el Congreso

Adorni trabaja para cubrirse de la oposición en el Congreso

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

Hugo Saab, sobre la elección de rector de la UNT: “Pienso que Pagani sí podrá ser candidato”

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Lo más popular
“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia
1

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?
2

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles
3

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector
4

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina
5

¿Lloró después del gol? la emoción de Messi tras marcarle a Argelia en el debut de Argentina

Ranking notas premium
Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina
1

Los 150 impuestos que asfixian al contribuyente y frenan la economía en Argentina

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo
2

La Corte dejó firme el castigo al camarista Moisá y fustigó sus alusiones al nazismo

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
3

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
4

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga
5

“Pato” Gentilini, el arquitecto musical del noroeste que eligió despedirse con una milonga

Más Noticias
Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

Preocupación por el papá de Messi: ¿el motivo detrás de su llanto tras el gol ante Argelia?

El nieto N°128 recuperó su identidad completa: su padre era un desaparecido de la última dictadura

El nieto N°128 recuperó su identidad completa: su padre era un desaparecido de la última dictadura

El boleto de colectivo subirá a $1.700 y definen un incremento en los taxis

El boleto de colectivo subirá a $1.700 y definen un incremento en los taxis

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026

Así se fue del estadio Antonela Roccuzzo, después del impactante debut de Messi en el Mundial 2026

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

En la UNT esperan un nuevo calendario de elecciones para elegir rector

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: Pasé unos días difíciles

Tras ser figura contra Argelia, Messi explicó por qué lloró en pleno partido: "Pasé unos días difíciles"

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

“Fueron días complicados”: Lionel Messi reveló por qué lloró tras el primer gol con Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Video: así fueron los tres goles de Lionel Messi en la goleada de la selección argentina contra Argelia

Comentarios