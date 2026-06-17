Claribel Medina habló de su lucha contra el alcoholismo: "Pedir ayuda es absolutamente necesario"

Resumen para apurados
- La actriz Claribel Medina habló en Bondi Live sobre su lucha contra el alcoholismo, destacando la importancia de pedir ayuda para superar esta enfermedad y romper el tabú.
- Medina recordó el apoyo inicial de Moria Casán tras confesar su adicción y cómo recurrió a Alcohólicos Anónimos y a terapia para transformar su dolor en una herramienta de ayuda.
- Su testimonio busca concientizar sobre el valor de admitir la vulnerabilidad. Espera que su historia inspire a otros a buscar asistencia profesional sin temor al juicio social.
Claribel Medina volvió a referirse a uno de los capítulos más complejos de su vida personal. Invitada al programa "El Ejército de la Mañana", que conducen Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en Bondi Live, la actriz habló con sinceridad sobre su lucha contra el alcoholismo, recordó cómo fue el momento en que decidió hacerlo público y reflexionó sobre la importancia de pedir ayuda.
Durante la entrevista, Medina repasó aquella etapa en la que se encontraba bajo una fuerte exposición mediática mientras atravesaba una situación de gran fragilidad emocional. “Vulnerable estaba ahí. Hoy lo pienso y digo: mirá qué fuerte la declaración que yo hice en ese momento con un enorme grado de ingenuidad”, reconoció.
A pesar de ello, aseguró que nunca se arrepintió de haber contado lo que estaba viviendo. Por el contrario, explicó que siempre estuvo convencida de que su testimonio podía servirle a otras personas. “Comprendí que si eso que yo había declarado salvaba a una sola persona, estaba bien hecho”, afirmó.
El peso de la mirada ajena
Consultada por Bongiorno sobre quiénes la habían castigado tras exponer públicamente su problema, la actriz señaló que la cuestión iba más allá de una reacción puntual de los medios o del entorno.
Según explicó, muchas veces el público construye una imagen idealizada de las figuras que ve diariamente en televisión y le cuesta aceptar que detrás de esos personajes existen personas atravesadas por conflictos y dificultades.
“Es una decepción que el público se hace una idea de cómo es uno y los personajes entran a la casa de la gente y esa gente no puede imaginar que atrás de todo eso hay una persona que tiene otros problemas”, reflexionó.
El llamado de Moria Casán que nunca olvidó
En medio de aquel período de incertidumbre, hubo un gesto que quedó grabado en su memoria.
La actriz contó que la primera persona que se comunicó con ella después de su confesión fue Moria Casán, quien además había sido una de las primeras figuras en darle espacio para hablar de su adicción al alcohol en televisión, durante su participación en el programa "Incorrectas".
“Me dijo: ‘Te felicito, estoy acá para lo que necesites, lo que vos quieras y qué sé yo’”, recordó Medina.
La actriz destacó ese llamado como un apoyo fundamental en un momento especialmente sensible de su vida.
La vergüenza y la importancia de pedir ayuda
Otro de los temas sobre los que profundizó fue el sentimiento de vergüenza que muchas personas experimentan al atravesar una adicción.
Medina fue categórica al señalar que nunca sintió vergüenza por haber reconocido públicamente su problema. Por eso, cuando alguien le confiesa que no se anima a pedir ayuda por temor a la mirada de los demás, suele responder con una reflexión directa.
“¿No has vivido situaciones que cuando te despertás a la mañana decís, qué hice? ¿Y no te morís de vergüenza? Sí, bueno, esa es la única vergüenza que vale, la que te va a hacer transformar esa situación en algo positivo”, expresó.
Para la actriz, la única vergüenza válida es aquella que impulsa a cambiar conductas y a buscar una transformación personal. En cambio, considera que sentir vergüenza por pedir ayuda carece de sentido.
“El pedir ayuda es absolutamente necesario si entendés y sos un poco generosa con vos o generoso y sabés que es una enfermedad”, sostuvo.
La familia, la verdad y el orgullo por su historia
Durante la charla también habló de sus hijas, a quienes definió como “dos mujeres brillantes”, y destacó que en su hogar siempre hubo una regla fundamental: decir la verdad. “Se habló siempre con la verdad”, remarcó.
Ese mismo principio fue el que años atrás la impulsó a contar públicamente lo que estaba atravesando, aun sabiendo que quedaría expuesta frente a millones de personas.
Meses antes, en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, Medina ya había reflexionado sobre el significado que tuvo compartir su experiencia.
“Yo me siento muy orgullosa de mí misma, de haber abierto mi corazón para contar algo que yo sé que ayudó a mucha gente”, expresó.
La actriz contó que recibió numerosos mensajes privados a través de Instagram y Facebook de personas que buscaban orientación para enfrentar situaciones similares. “Mucha gente me escribió a este telefonito en Instagram o en Facebook de manera privada, me pedían adonde ir, que tenían que hacer”, relató.
Además, destacó el papel que tuvieron la Asociación Alcohólicos Anónimos, la terapia y el trabajo personal que realizó para comprender las causas de su sufrimiento. “Dios me permitió y mi conocimiento y haber buscado ayuda en la Asociación en Alcohólicos Anónimos, haber hecho todo el trabajo que tenía que hacer, haber hecho terapia para encontrar la razón de ese dolor y ese vacío y poderlo transformar en ayuda”, concluyó.