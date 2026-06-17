Claribel Medina habló de su lucha contra el alcoholismo: "Pedir ayuda es absolutamente necesario"

Claribel Medina volvió a referirse a uno de los capítulos más complejos de su vida personal. Invitada al programa "El Ejército de la Mañana", que conducen Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en Bondi Live, la actriz habló con sinceridad sobre su lucha contra el alcoholismo, recordó cómo fue el momento en que decidió hacerlo público y reflexionó sobre la importancia de pedir ayuda.