Ana Acosta y Claribel Medina llegan a Tucumán con Feria Americana

“En primera instancia Ángeles no quiere hablar de su pasado, no quiere enfrentar el problema que las distanció. Pero obviamente que la obra lo va a lograr, a medida que el texto avanza el público se va a encontrar con el asombro, la sorpresa, diferentes emociones que tienen que ver con la vida misma. Cuando te encontrás con un ser al que has querido mucho, pasaron los años y lo volvés a ver, no sabés si esa persona sigue siendo la misma, cómo está, en qué cambió, si está llena de resentimientos o frustraciones”, reconoce.