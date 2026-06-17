Qué dijo Nicole Neumann tras el supuesto "coqueteo" entre Manu Urcera y Juana Viale

Explicó que la situación se limitó a una simple curiosidad por una lesión física. “Tenía una cicatriz que me llamó la atención. No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido”, sostuvo. En la misma línea, cuestionó el tiempo dedicado a debatir el tema. “Me parece que ya en un momento hay que evolucionar. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?”, sentenció, dando por cerrado el asunto.