Qué dijo Nicole Neumann tras el supuesto "coqueteo" entre Manu Urcera y Juana Viale

Resumen para apurados
- Nicole Neumann desestimó los rumores de coqueteo entre su esposo Manu Urcera y Juana Viale tras su reciente interacción en el programa televisivo de El Trece, tildándolos de delirio.
- La polémica surgió cuando Viale le tocó una cicatriz a Urcera en el programa. Tanto la conductora como el piloto negaron cualquier tensión romántica, calificándolo de disparate.
- Neumann afirmó estar segura de su relación y que ya no se estresa por estas especulaciones, lo que marca una postura firme frente a la búsqueda de clics por parte de los medios.
Una situación ocurrida durante la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece) desató una ola de comentarios en redes sociales. El episodio tuvo como protagonistas a Juana Viale y al piloto Manu Urcera, esposo de Nicole Neumann, y derivó en especulaciones sobre un supuesto “coqueteo” entre ambos.
Todo sucedió mientras compartían un momento en la cocina junto a Jimena Monteverde y Rafael Ferro. En ese contexto, Viale observó una cicatriz en el brazo de Urcera y le levantó la manga para verla mejor. El piloto explicó que era consecuencia de una quebradura y luego incluso le permitió que le palpara la clavícula derecha para comprobar otra antigua lesión.
La escena generó comentarios y llegó rápidamente a oídos de Nicole, quien fue consultada sobre el tema en Sálvese Quien Pueda (América). “Algo vi, pero igual están en modo delirio”, respondió la modelo cuando le preguntaron por el supuesto acercamiento entre su marido y la conductora.
Neumann minimizó las versiones y aseguró que detrás de la polémica hay una búsqueda de generar contenido. “Yo creo que siempre se busca algo, en este caso, el supuesto coqueteo”, sostuvo. Además, dejó en claro que la situación no le genera preocupación. “Estoy muy segura de mí. Me puede pasar igual, pero en este caso no percibo nada extraño”, afirmó, y remarcó que con Urcera está “todo bien”.
La modelo también contó que en otra etapa de su vida era más celosa, aunque aseguró que eso quedó atrás. “Estoy plantada en un lugar donde ya no me estresaría porque, si pasara una situación así, yo estoy en una etapa donde no fuerzo nada”, expresó.
Consultada sobre la posibilidad de que su esposo vuelva a participar del programa de Viale, respondió sin rodeos: “No me pide permiso, ya somos todos adultos y cada uno hace lo que considera”.
La respuesta de Juana Viale
Las repercusiones también llevaron a que Juana Viale se pronunciara públicamente. Este miércoles, en Puro Show (El Trece), calificó los rumores como “un disparate”. “No me sorprenden las bolces, porque realmente lo es. Me parece que no hay que perder el tiempo en la estdez humana de generar contenido donde no lo hay”, lanzó.
Explicó que la situación se limitó a una simple curiosidad por una lesión física. “Tenía una cicatriz que me llamó la atención. No tengo ni tiempo para desarrollar esto porque me parece carente de contenido”, sostuvo. En la misma línea, cuestionó el tiempo dedicado a debatir el tema. “Me parece que ya en un momento hay que evolucionar. ¿Cómo podemos hacer nota y gastar tiempo de esto?”, sentenció, dando por cerrado el asunto.
Qué dijo Manu Urcera sobre los rumores
Por su parte, Manu Urcera también aprovechó su paso por Puro Show para referirse a las versiones que circularon recientemente sobre una presunta separación de Nicole Neumann. “No desmentimos la separación con nada. No afecta en nada como pareja porque no es cierto y, si fuese cierto, tampoco afectaría”, aseguró.