Quién es Bautista Cuiña, el joven denunciado por Juana Tinelli tras un presunto episodio de violencia de género
Bautista Cuiña, exnovio de Juana Tinelli, quedó en el centro de la atención mediática tras una denuncia por un presunto episodio de violencia de género. Qué se sabe sobre su vida, sus estudios y su relación con la hija de Marcelo Tinelli.
Resumen para apurados
- Juana Tinelli denunció a su exnovio Bautista Cuiña por presunta violencia de género tras una discusión a la salida de un boliche en Costanera Norte, Buenos Aires, recientemente.
- Cuiña es un estudiante de bajo perfil que fue pareja de Tinelli por cuatro meses. La policía intervino tras el altercado en el local, pero el acusado ya se había ido del lugar.
- El caso cobró gran relevancia mediática por la fama de la familia Tinelli. La causa sigue su curso en la justicia, mientras se esperan las declaraciones públicas del acusado.
El nombre de Bautista Cuiña cobró relevancia en las últimas horas luego de que trascendiera que fue denunciado por Juana Tinelli por un presunto hecho de violencia de género ocurrido a la salida de un boliche de Costanera Norte.
Hasta ahora, el joven había mantenido un perfil alejado de los medios y era conocido principalmente por haber sido pareja de la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles. Sin embargo, la denuncia presentada por la modelo volvió a ponerlo en el centro de la escena pública.
Quién es Bautista Cuiña
Bautista Cuiña es estudiante de Administración de Empresas en una universidad privada de la Ciudad de Buenos Aires. Además de cursar sus estudios, también participa en la empresa familiar, una reconocida cadena dedicada a la venta de electrodomésticos.
A diferencia de otras parejas vinculadas al mundo del espectáculo, Cuiña siempre optó por mantener una baja exposición mediática. En sus redes sociales comparte principalmente imágenes de viajes, momentos personales y publicaciones relacionadas con su pasión por River Plate.
Entre los destinos que aparecen en sus perfiles figuran lugares como Punta del Este, en Uruguay, y Los Ángeles, en Estados Unidos.
La relación con Juana Tinelli
La historia entre Bautista Cuiña y Juana Tinelli comenzó durante 2025. Según trascendió, se habrían conocido en un boliche de Costanera Norte a través de amigos en común.
Los rumores de romance crecieron luego de que fueran vistos juntos durante un viaje a Miami. Poco después, la modelo confirmó públicamente la relación mediante publicaciones en redes sociales, donde compartió imágenes y videos junto al joven.
La pareja estuvo junta durante aproximadamente cuatro meses y mantuvo un vínculo relativamente reservado, aunque algunas apariciones en Instagram y TikTok permitieron conocer parte de su relación.
Tras la ruptura, Juana Tinelli continuó con su vida sentimental y meses después confirmó su noviazgo con el influencer Tomás Mazza.
La denuncia que lo puso en el centro de la atención
El nombre de Bautista Cuiña volvió a aparecer en los medios luego de que se conociera una denuncia realizada por Juana Tinelli por un presunto episodio de violencia de género.
De acuerdo con la información difundida, el hecho habría ocurrido tras una discusión entre ambos en las inmediaciones del boliche Costa 7070. Según consta en el parte policial, la modelo manifestó haber recibido un golpe en el rostro, aunque sin lesiones visibles.
La intervención policial se produjo tras un aviso realizado desde el propio local bailable. Al llegar, los efectivos entrevistaron a la denunciante, mientras que el joven ya no se encontraba en el lugar.
Por el momento, no trascendieron declaraciones públicas de Bautista Cuiña sobre la acusación y el caso sigue su curso en el ámbito judicial.