Negligencia en el Puente del Esqueleto: los cinco protocolos de seguridad que se ignoraron antes del salto mortal

Maria Eduarda Rodrigues Freitas, una profesional de educación física de 21 años, buscaba adrenalina en el Puente del Esqueleto, en San Pablo. En su lugar, encontró la muerte por una cadena de errores que los expertos califican como "grotescos". El instructor a cargo del salto, identificado como Gustavo, confesó ante la justicia que ni siquiera vio el momento de la tragedia: estaba a cuatro metros, de espaldas, atendiendo a otra persona.