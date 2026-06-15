“Solo me queda dolor”: el desgarrador mensaje de la madre de la joven que murió al caer al vacío en Brasil
Giovana Rodrigues despidió a su hija de 21 años con emotivas publicaciones en redes sociales y reclamó justicia. Tres organizadores del salto de bungee jumping permanecen detenidos con prisión preventiva.
Resumen para apurados
- María Eduarda Rodrigues (21) falleció recientemente en San Pablo, Brasil, al caer de un bungee jumping porque los organizadores no sujetaron la cuerda de seguridad a su arnés.
- La caída de 40 metros ocurrió en Limeira. La madre de la joven exigió justicia en redes, mientras que tres organizadores del evento fueron detenidos tras intentar darse a la fuga.
- La justicia brasileña investiga la negligencia y los fallos en los controles de seguridad de la actividad extrema, lo que podría endurecer las regulaciones de estos deportes.
La conmoción por la muerte de María Eduarda Rodrigues Freitas, la joven de 21 años que cayó al vacío durante una actividad de bungee jumping en Brasil, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo cargado de dolor. Su madre, Giovana Rodrigues, utilizó las redes sociales para despedir a su hija y exigir que los responsables sean castigados.
“Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo”, escribió en una publicación de Instagram que rápidamente generó una fuerte repercusión.
En otro mensaje, la mujer expresó el profundo vacío que le dejó la pérdida de su hija. “Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de 1.000 veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa. Muchas gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá”, manifestó.
La madre también apuntó contra quienes tenían a su cargo la organización de la actividad. “Es terrible ver una vida llena de sueños truncada por la irresponsabilidad y la falta de profesionalismo de quienes debían garantizarla. Lo que debía ser un momento de felicidad se convierte en algo que no puede quedar impune. Justicia para ti”, escribió.
Mientras tanto, familiares y amigos despidieron a María Eduarda en el Cementerio Municipal de Jandira, en la región de Grande São Paulo. La ceremonia estuvo marcada por la tristeza y la conmoción, en medio de una investigación que mantiene en vilo a gran parte de Brasil.
Cómo ocurrió la tragedia
La muerte de la joven se produjo durante una jornada de bungee jumping en el denominado Puente del Esqueleto, ubicado en Limeira, en el estado de San Pablo.
La actividad estaba a cargo de la empresa Entre Cuerdas, responsable de supervisar el salto y garantizar las condiciones de seguridad. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, la cuerda nunca fue asegurada al arnés de María Eduarda, que cayó desde una altura de 40 metros.
Un video registrado segundos antes de la tragedia muestra que una de las personas que participaba de la actividad advirtió la situación. “Gente, la cuerda”, se escucha decir. Para entonces, la joven ya había sido lanzada al vacío.
Según trascendió, la muerte fue instantánea. Su novio, que observaba el salto desde el lugar, sufrió una descompensación y debió ser internado.
Tres detenidos y una investigación en marcha
Por el caso fueron detenidos Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 31 años; Vitor de Freitas Gonçalves, de 27; y Maicon Fernandes Cintra, de 42, todos vinculados a la organización del evento.
En las últimas horas, el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal ordenó la prisión preventiva de los tres acusados. La decisión se basó, entre otros elementos, en que intentaron abandonar el lugar antes de la llegada de la policía. Según consta en la causa, se cambiaron de ropa y dejaron el predio tras el accidente.
Ahora, la investigación busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y esclarecer cómo pudieron fallar los controles de seguridad en una actividad que debía contar con estrictos protocolos para proteger a los participantes.