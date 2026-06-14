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Quién era la joven de 21 años que murió tras ser lanzada al vacío sin cuerdas de seguridad en Brasil

La víctima era amante de la naturaleza y la actividad física. El accidente fatal ocurrió durante una actividad recreativa en el Ponte do Esqueleto.

TRAGEDIA EN BRASIL: La víctima era amante de la naturaleza y la actividad física. El accidente fatal ocurrió durante una actividad recreativa en el Ponte do Esqueleto.
TRAGEDIA EN BRASIL: La víctima era amante de la naturaleza y la actividad física. El accidente fatal ocurrió durante una actividad recreativa en el Ponte do Esqueleto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • María Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió este sábado tras ser lanzada sin cuerdas de seguridad desde un puente de 40 metros en Brasil por negligencia de los guías.
  • La víctima, egresada en educación física, realizaba salto en el Ponte do Esqueleto. Un video muestra que tres instructores la lanzaron sin colocar el sistema de seguridad clave.
  • Tres responsables de la actividad recreativa son investigados por la Policía Civil bajo el cargo de homicidio con dolo eventual, al haber asumido el riesgo de causar la muerte.
Resumen generado con IA

María Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años, murió este sábado en Brasil tras ser lanzada desde 40 metros de altura durante una actividad recreativa, sin que estuvieran instaladas las cuerdas de seguridad.

La víctima era residente de Jandira, en la región metropolitana de Sâo Paulo. Se desempeñaba como profesional en Educación Física y Gestión Deportiva. Además, era una amante de la naturaleza y el bienestar, según compartía en sus redes sociales.

Incluso unas horas antes del episodio fatal, la joven publicó unas historias en Instagram que. luego de la tragedia, tomaron otro significado. Junto a una imagen del lugar donde estaba a punto de saltar, escribió: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

El hecho ocurrió en el conocido Ponte do Esqueleto. Según relató un testigo que estaba en el lugar, los responsables de la actividad habrían autorizado el salto sin colocar previamente la cuerda de seguridad, el elemento clave para realizar este tipo de prácticas.

Un video que se viralizó en las redes sociales registró la secuencia completa de la tragedia. En las imágenes se ve cómo la joven es sostenida por tres hombres, antes de lanzarla al vacio.

Apenas unos segundos después, quienes estaban presentes comenzaron a gritar al advertir que faltaba el principal sistema de protección.

Sin embargo, pese a los intentos de asistencia, los médicos solo pudieron constatar la muerte de la joven. Su prometido se descompensó en el lugar tras el episodio y tuvo que ser asistido por los médicos.

La Policía Civil informó que tres personas de 42, 32 y 27 años serán investigadas por homicidio con dolo eventual, una figura penal que se aplica cuando alguien no tiene la intención directa de matar, pero actúa asumiendo el riesgo de que su conducta pueda provocar una muerte.

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