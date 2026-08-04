La decisión que tomó Julián Álvarez mientras define su futuro en Atlético de Madrid

Qué puede pasar con el futuro de Julián Álvarez

Mientras tanto, Julián mantiene un perfil bajo y evita generar conflictos públicos. Aunque su intención sigue siendo analizar un cambio de aire para asumir un rol más protagónico, su prioridad es respetar el vínculo contractual con el Atlético. Su regreso a Madrid, previsto para el 10 de agosto, marcará un momento decisivo para saber si continuará bajo las órdenes de Simeone o si aparece una oferta capaz de destrabar una de las negociaciones más importantes del mercado europeo.