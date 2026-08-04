La decisión que tomó Julián Álvarez mientras define su futuro en Atlético de Madrid

Resumen para apurados
- Julián Álvarez decidió cumplir el plan de entrenamiento del Atlético de Madrid en Ibiza y volver al club el 10 de agosto mientras Barcelona busca su fichaje.
- El club madrileño denunció al Barcelona ante la FIFA por contactos ilegales y exige la cláusula de 500 millones de euros para dejar salir al delantero argentino.
- Su reincorporación el 10 de agosto definirá si continúa bajo el mando de Simeone o si una oferta millonaria logra destrabar su salida en el mercado europeo.
El futuro de Julián Álvarez sigue siendo una de las grandes novelas del mercado de pases europeo. Mientras Barcelona mantiene vivo su interés y la posibilidad de Arsenal perdió fuerza en los últimos días, el delantero argentino tomó una decisión: continuará cumpliendo con el plan de entrenamiento enviado por Atlético de Madrid y no forzará una salida del club.
La Araña disfruta de unos días de descanso en Ibiza, aunque mantiene contacto permanente con los preparadores físicos del conjunto dirigido por Diego Simeone. Desde allí realiza los trabajos diseñados para los futbolistas que finalizaron más tarde la temporada tras disputar el Mundial 2026, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al regreso de la actividad.
En paralelo, la dirigencia del Atlético ya le comunicó que deberá reincorporarse a los entrenamientos el próximo 10 de agosto. La postura del club no cambió pese a los rumores del mercado: consideran al cordobés una pieza clave del proyecto y solo aceptarían una salida mediante el pago de la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.
La tensión entre el Atlético y Barcelona incluso derivó en una denuncia presentada por el club madrileño ante la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA por los presuntos contactos con el entorno del futbolista durante el denominado "período protegido".
Qué puede pasar con el futuro de Julián Álvarez
Mientras tanto, Julián mantiene un perfil bajo y evita generar conflictos públicos. Aunque su intención sigue siendo analizar un cambio de aire para asumir un rol más protagónico, su prioridad es respetar el vínculo contractual con el Atlético. Su regreso a Madrid, previsto para el 10 de agosto, marcará un momento decisivo para saber si continuará bajo las órdenes de Simeone o si aparece una oferta capaz de destrabar una de las negociaciones más importantes del mercado europeo.