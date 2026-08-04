Mundial 2026

Aseguran que Boca negocia por un delantero que jugó el último Mundial: ¿de quién se trata?

El ecuatoriano Enner Valencia, de 36 años, quedó libre tras su paso por Pachuca y aparece como una de las opciones de Juan Román Riquelme.

APUNTADO. Enner Valencia aparece como el principal objetivo de Boca para reforzar el ataque en el tramo final del mercado de pases.
APUNTADO. Enner Valencia aparece como el principal objetivo de Boca para reforzar el ataque en el tramo final del mercado de pases.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors negocia la llegada del delantero ecuatoriano Enner Valencia como libre desde Pachuca para sumar jerarquía al ataque en el presente mercado de pases.
  • El atacante de 36 años, máximo goleador de Ecuador, rechazó una oferta de Talleres. Tras liberar el cupo de Marcelo Saracchi, la dirigencia de Riquelme avanzó por él.
  • De concretarse, Valencia aportará experiencia internacional y competirá por un lugar en la delantera xeneize junto a Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Milton Giménez.
Resumen generado con IA

Boca continúa buscando un delantero de jerarquía para reforzar su plantel y, según informó Olé, el principal apuntado es Enner Valencia. El experimentado atacante ecuatoriano, de 36 años, quedó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Pachuca y comenzó a negociar con el Xeneize.

El goleador había estado muy cerca de incorporarse a Talleres de Córdoba, aunque finalmente rechazó esa propuesta porque su intención inicial era regresar al fútbol ecuatoriano para estar más cerca de su familia. Sin embargo, la posibilidad de jugar en Boca modificó el escenario.

El mercado de pases de Boca: dos salidas le abren la puerta a un nuevo refuerzo

El mercado de pases de Boca: dos salidas le abren la puerta a un nuevo refuerzo

Valencia llega con una extensa trayectoria internacional. Además de sus pasos por Pachuca, Internacional, Fenerbahçe, Tigres, West Ham, Everton y Emelec, disputó tres Copas del Mundo con la selección de Ecuador y es el máximo goleador histórico de su país, con 49 tantos en 109 partidos.

Los números de Enner Valencia

En el plano de clubes, el delantero acumula 590 partidos, 187 goles y 70 asistencias, además de títulos obtenidos en Ecuador, México y Brasil. Su experiencia y capacidad goleadora son los principales argumentos que seducen a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

"Jugar contra Boca es tocar el cielo con las manos": el presidente de Recoleta palpita una serie histórica

Jugar contra Boca es tocar el cielo con las manos: el presidente de Recoleta palpita una serie histórica

Si la negociación llega a buen puerto, Valencia se sumará a Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Milton Giménez como opciones ofensivas del plantel de Rodolfo Arruabarrena. Además, ocupará el cupo de extranjero que Boca liberó recientemente tras la salida de Marcelo Saracchi.

Temas Club Atlético Boca JuniorsEcuadorJuan Román RiquelmeRodolfo ArruabarrenaSelección ecuatoriana de fútbolEnner ValenciaMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
1

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial
2

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial

Aseguran que Boca negocia por un delantero que jugó el último Mundial: ¿de quién se trata?
3

Aseguran que Boca negocia por un delantero que jugó el último Mundial: ¿de quién se trata?

La decisión que tomó Julián Álvarez mientras define su futuro en Atlético de Madrid
4

La decisión que tomó Julián Álvarez mientras define su futuro en Atlético de Madrid

Gales le retiró su apoyo a Infantino y se convirtió en la primera federación que rompe relaciones con la FIFA
5

Gales le retiró su apoyo a Infantino y se convirtió en la primera federación que rompe relaciones con la FIFA

¿Puede ser destituido Gianni Infantino? La crisis con la UEFA pone en duda su futuro al frente de la FIFA
6

¿Puede ser destituido Gianni Infantino? La crisis con la UEFA pone en duda su futuro al frente de la FIFA

Más Noticias
Tenía 21 años, era una promesa del atletismo y su muerte conmocionó al deporte

Tenía 21 años, era una promesa del atletismo y su muerte conmocionó al deporte

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Thiago Aguirre, la joya tucumana que hizo historia en Vélez: con 17 años marcó el gol del triunfo ante Independiente

Thiago Aguirre, la joya tucumana que hizo historia en Vélez: con 17 años marcó el gol del triunfo ante Independiente

Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie

Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: Hay que mirar el vaso medio lleno

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: "Hay que mirar el vaso medio lleno"

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

Comentarios