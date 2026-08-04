Aseguran que Boca negocia por un delantero que jugó el último Mundial: ¿de quién se trata?

Resumen para apurados
- Boca Juniors negocia la llegada del delantero ecuatoriano Enner Valencia como libre desde Pachuca para sumar jerarquía al ataque en el presente mercado de pases.
- El atacante de 36 años, máximo goleador de Ecuador, rechazó una oferta de Talleres. Tras liberar el cupo de Marcelo Saracchi, la dirigencia de Riquelme avanzó por él.
- De concretarse, Valencia aportará experiencia internacional y competirá por un lugar en la delantera xeneize junto a Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Milton Giménez.
Boca continúa buscando un delantero de jerarquía para reforzar su plantel y, según informó Olé, el principal apuntado es Enner Valencia. El experimentado atacante ecuatoriano, de 36 años, quedó con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Pachuca y comenzó a negociar con el Xeneize.
El goleador había estado muy cerca de incorporarse a Talleres de Córdoba, aunque finalmente rechazó esa propuesta porque su intención inicial era regresar al fútbol ecuatoriano para estar más cerca de su familia. Sin embargo, la posibilidad de jugar en Boca modificó el escenario.
Valencia llega con una extensa trayectoria internacional. Además de sus pasos por Pachuca, Internacional, Fenerbahçe, Tigres, West Ham, Everton y Emelec, disputó tres Copas del Mundo con la selección de Ecuador y es el máximo goleador histórico de su país, con 49 tantos en 109 partidos.
Los números de Enner Valencia
En el plano de clubes, el delantero acumula 590 partidos, 187 goles y 70 asistencias, además de títulos obtenidos en Ecuador, México y Brasil. Su experiencia y capacidad goleadora son los principales argumentos que seducen a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.
Si la negociación llega a buen puerto, Valencia se sumará a Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Milton Giménez como opciones ofensivas del plantel de Rodolfo Arruabarrena. Además, ocupará el cupo de extranjero que Boca liberó recientemente tras la salida de Marcelo Saracchi.