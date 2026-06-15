Gran Hermano: el Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto

Cuando Mariela ingresó al programa, no hizo referencia a una ruptura sentimental. Incluso, el exfutbolista la acompañó en el estudio durante su presentación y se mostró en varias oportunidades brindándole apoyo desde el exterior. Sin embargo, las imágenes de Prieto compartiendo momentos de complicidad con Emanuel Di Gioia y protagonizando sensuales bailes en las fiestas temáticas despertaron todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.