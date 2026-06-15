Gran Hermano: el Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto

Resumen para apurados
- El exfutbolista Claudio "El Turco" García confirmó en Argentina su separación de Mariela Prieto, ocurrida en diciembre, ante rumores por la conducta de ella en Gran Hermano.
- La ruptura se reveló tras la cercanía de Prieto con Emanuel Di Gioia en el reality. Aunque García la apoyó inicialmente, admitió su preocupación por el hate en redes sociales.
- A pesar del distanciamiento, García no considera que la ruptura sea definitiva y espera recomponer la relación de años una vez que Prieto sea eliminada de la famosa casa.
La participación de Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada sigue generando repercusiones tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país. En las últimas horas, Claudio "El Turco" García confirmó que está separado de su pareja desde diciembre, luego de que crecieran las especulaciones por la cercanía de la participante con Emanuel Di Gioia durante el reality.
Cuando Mariela ingresó al programa, no hizo referencia a una ruptura sentimental. Incluso, el exfutbolista la acompañó en el estudio durante su presentación y se mostró en varias oportunidades brindándole apoyo desde el exterior. Sin embargo, las imágenes de Prieto compartiendo momentos de complicidad con Emanuel Di Gioia y protagonizando sensuales bailes en las fiestas temáticas despertaron todo tipo de comentarios entre los seguidores del programa.
La situación tomó mayor relevancia cuando el panelista Pepe Ochoa reveló en LAM que la pareja atravesaba una crisis. Posteriormente, la periodista Karina Iavícoli aseguró haber mantenido una conversación con el exdelantero, quien le confirmó que la separación se produjo meses antes del ingreso de Mariela al reality.
La preocupación del Turco García por lo que ocurre en Gran Hermano
Durante una emisión de Infama, Iavícoli contó detalles de la charla que mantuvo con el exjugador. Según explicó, García se mostró preocupado por algunas actitudes de su expareja dentro de la casa.
"Me contó que está preocupado por el accionar de ella en la casa. Los días de las fiestas temáticas la desconoce", señaló la periodista al aire.
Además, reveló que el exfutbolista siente inquietud por la repercusión que las imágenes están teniendo en redes sociales y por las críticas que recibe Mariela desde que comenzó su participación en el reality.
"Está preocupado por el hate que está recibiendo. Él confesó que siente que los bailes sensuales ella se los hace a propósito como para que tenga celos", relató Iavícoli.
Una historia de muchos años y un futuro incierto
Mariela Prieto y el Turco García comparten una larga historia de vida juntos y son padres de un hijo. Por ese motivo, la exposición mediática que genera el programa habría impactado especialmente en el exfutbolista.
Según la periodista, aunque la relación atraviesa un momento delicado y ambos se encuentran distanciados, García no considera que la separación sea definitiva. De hecho, mantiene la esperanza de poder recomponer el vínculo una vez que Mariela abandone el reality.
"Él no siente que este sea el final", aseguró Iavícoli, quien además explicó que el exjugador teme la reacción que pueda tener Prieto cuando salga de la casa y descubra las repercusiones que generó su comportamiento entre los televidentes.