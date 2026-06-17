El oficialismo en el Senado resiste para blindar a Adorni

A este reclamo de presencialidad urgente no sólo se plegó el bloque Justicialista, sino también sectores que habitualmente se muestran predispuestos al diálogo con el Poder Ejecutivo. Desde el PRO, el senador Martín Goerling formalizó mediante una nota su exigencia para que el jefe de Gabinete se presente sin más dilataciones en el recinto. En el texto, el legislador macrista recordó un dato que incomoda al oficialismo: la última vez que un ministro coordinador brindó un informe en el Senado fue hace casi un año, el 26 de junio de 2025, bajo la gestión de Guillermo Francos.