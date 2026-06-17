El oficialismo en el Senado resiste para blindar a Adorni

En un escenario de creciente tensión política, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) tomó la drástica decisión de levantar la sesión prevista para mañana en el Senado de la Nación. La medida busca frenar la renovada presión de la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en el ojo de la tormenta. Como consecuencia directa de esta maniobra, también se prevé la caída de la reunión de Labor Parlamentaria que la vicepresidenta Victoria Villarruel había convocado para la tarde de hoy.
La resolución oficialista de mantener cerrado el recinto de la Cámara alta se adoptó para cortar por lo sano frente a una amenaza concreta. El bloque Justicialista, liderado por el formoseño José Mayans, planeaba aprovechar la jornada para avanzar firmemente con un pedido de interpelación que incluía la posibilidad latente de una moción de censura contra el ministro coordinador. Ante este complejo panorama, el Gobierno prefirió pagar el costo político de la inactividad legislativa antes de exponer a su principal espada discursiva.
Durante la jornada del martes, la expectativa en los pasillos del Congreso estuvo puesta en si los libertarios resistirían la embestida y sostendrían la convocatoria del jueves. Abrir las puertas del recinto implicaba aceptar un debate directo y habilitar un escenario sumamente favorable para las bancadas opositoras, ávidas de explicaciones. Un importante alfil del oficialismo reconoció que el peronismo planeaba una lluvia de cuestiones de privilegio y pedidos de citación contra Adorni, por lo que consideraron preferible evitar correr semejante riesgo.
La parálisis del Senado deja en el camino una agenda legislativa que el propio oficialismo venía empujando para exhibir gestión. El temario de la frustrada sesión incluía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas clave impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuyo articulado en particular todavía genera rispideces y no está completamente cerrado. Asimismo, se postergó el tratamiento de los pliegos de jueces para la Cámara del Trabajo, que ya contaban con dictamen de comisión desde la semana pasada.
Por estas horas, el bloque libertario en la Cámara alta se encuentra en un virtual estado de alerta permanente ante la magnitud de la crisis que rodea al jefe de Gabinete.
Presión dialoguista
La crisis interna también exponen los ruidos de sintonía fina entre la Casa Rosada y la conducción del Senado. La reunión de Labor Parlamentaria ahora suspendida había sido solicitada originalmente por Victoria Villarruel, luego de que el propio Adorni comunicara de forma unilateral que recién concurriría a brindar su informe de gestión en el mes de julio. Esta fecha provocó un fuerte malestar en la vicepresidenta, quien pretendía que el funcionario cumpliera con su obligación constitucional de presentarse ante la Cámara alta durante el mes de junio.
A este reclamo de presencialidad urgente no sólo se plegó el bloque Justicialista, sino también sectores que habitualmente se muestran predispuestos al diálogo con el Poder Ejecutivo. Desde el PRO, el senador Martín Goerling formalizó mediante una nota su exigencia para que el jefe de Gabinete se presente sin más dilataciones en el recinto. En el texto, el legislador macrista recordó un dato que incomoda al oficialismo: la última vez que un ministro coordinador brindó un informe en el Senado fue hace casi un año, el 26 de junio de 2025, bajo la gestión de Guillermo Francos.
El origen del conflicto que motivó el blindaje parlamentario radica en una presentación formal ingresada al Senado con las firmas de los principales referentes del interbloque Justicialista, entre ellos el propio Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria. El documento opositor apunta directamente contra la evolución patrimonial del vocero reconvertido en jefe de ministros. Los legisladores sostienen que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, acompañadas por supuestos ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones en las declaraciones juradas del funcionario.
La acusación de la bancada peronista va más allá del papelerío burocrático y califica el crecimiento económico del funcionario como un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal” desde el momento exacto en que abandonó la actividad privada para asumir en la función pública.
Para complicar aún más el panorama oficialista, los cuestionamientos comenzaron a permear en bloques aliados que suelen votar junto al Gobierno. La senadora Flavia Royón, representante de Primero los Salteños y del gobernador Gustavo Sáenz, lanzó una fuerte advertencia al señalar que la continuidad de Adorni en el organigrama estatal quedará atada de forma directa al avance y la evolución de la investigación en los tribunales federales.
Voto a voto: ¿le alcanza a la oposición?
En caso de que el Senado sesione, la oposición debe obtener los dos tercios de los presentes para avanzar en el apartamiento del reglamento y buscar aprobar su Resolución. El PJ cuenta con 21 senadores propios. A este grupo se le sumarían los dos ex bloque peronista de Justicia Social Federal, la senadora de Córdoba Alejandra Vigo, los tres de Convicción Federal, dos más del Frente Cívico por Santiago y otros dos de Movere Santa Cruz. Con este apoyo el peronismo tendría 31 votos y quedaría a cinco de su objetivo.
Pedido: “Ellos lo tienen que echar”
El diputado nacional Oscar Zago volvió a reclamar la salida de Manuel Adorni, cuestionó su continuidad como jefe de Gabinete y sostuvo que es el propio Gobierno debe apartarlo, sin trasladar esa responsabilidad al Congreso. Zago planteó que la permanencia de Adorni genera un desgaste para el Gobierno y para las instituciones. Según afirmó, el funcionario concentra críticas políticas, sociales y judiciales. “Hoy no escuchás a nadie que pueda sostener o pensar por qué sigue estando”, dijo.