Política

El oficialismo suspendió la sesión del Senado para evitar que avance un pedido de interpelación contra Adorni

La Libertad Avanza decidió levantar el debate previsto para este jueves ante la presión de la oposición, que busca impulsar una interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete.

Sesión ordinaria. SENADO
Sesión ordinaria. SENADO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Libertad Avanza suspendió la sesión de este jueves en el Senado argentino para evitar que la oposición avance con una interpelación y censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
  • El peronismo impulsó la medida tras denunciar inconsistencias patrimoniales de Adorni, sumado a las quejas por postergar su informe de gestión obligatorio hasta julio.
  • La tensión legislativa aumenta y legisladores aliados advierten que, de avanzar la causa judicial por enriquecimiento, el Congreso podría forzar la remoción del funcionario.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza resolvió suspender la sesión prevista para este jueves en el Senado ante la creciente presión de la oposición para avanzar con un pedido de interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión fue adoptada luego de los movimientos del bloque Justicialista, conducido por José Mayans, que busca impulsar una ofensiva parlamentaria contra el funcionario. Frente a ese escenario, el oficialismo optó por no habilitar la apertura del recinto de la Cámara Alta.

Además, se esperaba que también quedara sin efecto la reunión de Labor Parlamentaria convocada para este miércoles a las 18 por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, la titular del Senado mantendrá la convocatoria para analizar la situación con los jefes de bloque.

Durante la jornada existía expectativa sobre la posibilidad de que el oficialismo sostuviera la sesión del jueves. La apertura del recinto podía generar un escenario favorable para que la oposición impulsara distintos planteos vinculados con la situación del jefe de Gabinete.

Entre los temas incluidos en el orden del día figuraba el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuyo articulado aún no está completamente definido. También estaban previstos los pliegos de jueces para la Cámara del Trabajo, que habían obtenido dictamen la semana pasada.

El bloque oficialista, que conduce Patricia Bullrich, no tiene prevista una reunión formal durante esta semana, aunque sus integrantes siguen de cerca la evolución del conflicto político en torno a Adorni.

"No creemos que avance esta semana el pedido de moción de censura contra el ministro", señaló a TN un senador libertario con participación en las decisiones de la Cámara Alta.

La misma fuente consideró que, de haberse realizado la sesión, el peronismo probablemente hubiera intentado impulsar una interpelación o plantear cuestiones de privilegio contra el funcionario.

La reunión de Labor Parlamentaria

La convocatoria a la reunión de Labor Parlamentaria había sido impulsada por Villarruel luego de que Adorni comunicara que concurriría al Senado recién en julio para presentar su informe de gestión.

La fecha generó cuestionamientos entre distintos sectores políticos e incluso provocó diferencias con la propia vicepresidenta, que solicitó que el jefe de Gabinete concurra a la Cámara Alta durante junio.

El mismo planteo fue realizado por el bloque Justicialista que lidera Mayans.

Desde el PRO, el senador Martín Goerling Lara también reclamó formalmente la presencia de Adorni. En una nota enviada a las autoridades recordó que la última exposición de un jefe de Gabinete ante el Senado ocurrió el 26 de junio de 2025, cuando se presentó Guillermo Francos.

La ofensiva opositora

En los últimos días ingresó al Senado una presentación firmada por legisladores del interbloque Justicialista, entre ellos Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.

En el escrito sostienen que existirían "graves inconsistencias patrimoniales", además de "ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones" en las declaraciones realizadas por Adorni ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los legisladores también afirman que se habría registrado un "impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública".

Por otra parte, la senadora Flavia Royón, integrante del espacio Primero los Salteños y habitual aliada del oficialismo, sostuvo que la continuidad del funcionario dependerá de la evolución de la investigación judicial.

"Si la Justicia avanza con la investigación y claramente lo imputa y lo procesa, tiene que dar un paso al costado del cargo", afirmó la legisladora vinculada políticamente al gobernador salteño Gustavo Sáenz.

Royón agregó que, si no existe una decisión previa por parte de la Casa Rosada, "va a intervenir el Congreso", una postura interpretada como respaldo a una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, mecanismo impulsado por sectores de la oposición y que podría derivar en su remoción.

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