El oficialismo suspendió la sesión del Senado para evitar que avance un pedido de interpelación contra Adorni

Entre los temas incluidos en el orden del día figuraba el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuyo articulado aún no está completamente definido. También estaban previstos los pliegos de jueces para la Cámara del Trabajo, que habían obtenido dictamen la semana pasada.