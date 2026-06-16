Manuel Adorni confirmó que irá al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión
El jefe de Gabinete confirmó por carta a Victoria Villarruel que brindará el informe de gestión ante la Cámara alta. La visita se producirá mientras crecen los cuestionamientos por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas y avanzan pedidos de interpelación en el Congreso
Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que asistirá al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión, en medio de fuertes reclamos de interpelación de la oposición.
- La visita se pauta tras denuncias por presuntas anomalías en su declaración jurada y la decisión del oficialismo de suspender la sesión del Senado para evitar una interpelación.
- La presentación de Adorni busca desactivar la embestida opositora y una posible moción de censura, midiendo la fuerza del oficialismo en el Congreso ante los cuestionamientos.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, notificó este martes a la vicepresidenta Victoria Villarruel que asistirá el próximo 2 de julio al Senado para presentar su informe de gestión.
La presentación del funcionario se dará en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos políticos vinculados a presuntas omisiones de bienes en sus declaraciones juradas.
La decisión fue formalizada mediante una carta dirigida a la titular de la Cámara alta. “Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 02 de julio, y así brindar el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno”, redactó Adorni.
La confirmación de la presentación parlamentaria llega en medio de un escenario de creciente tensión política. Sectores de la oposición y también algunos espacios aliados reclaman la renuncia del funcionario debido a presuntas irregularidades en la declaración de su patrimonio por más de U$S500.000.
En paralelo, legisladores de ambas cámaras del Congreso impulsaron iniciativas para interpelar al titular de la Jefatura de Gabinete. Se trata de un mecanismo previsto por la Constitución que podría derivar en una moción de censura y, eventualmente, en su destitución.
El oficialismo suspendió la sesión del Senado para evitar que avance un pedido de interpelación contra Adorni
La Libertad Avanza resolvió suspender la sesión prevista para este jueves en el Senado ante la creciente presión de la oposición para avanzar con un pedido de interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La decisión fue adoptada luego de los movimientos del bloque Justicialista, conducido por José Mayans, que busca impulsar una ofensiva parlamentaria contra el funcionario. Frente a ese escenario, el oficialismo optó por no habilitar la apertura del recinto de la Cámara Alta.
Además, se esperaba que también quedara sin efecto la reunión de Labor Parlamentaria convocada para este miércoles a las 18 por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sin embargo, la titular del Senado mantendrá la convocatoria para analizar la situación con los jefes de bloque.
Durante la jornada existía expectativa sobre la posibilidad de que el oficialismo sostuviera la sesión del jueves. La apertura del recinto podía generar un escenario favorable para que la oposición impulsara distintos planteos vinculados con la situación del jefe de Gabinete.
Entre los temas incluidos en el orden del día figuraba el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuyo articulado aún no está completamente definido. También estaban previstos los pliegos de jueces para la Cámara del Trabajo, que habían obtenido dictamen la semana pasada.
El bloque oficialista, que conduce Patricia Bullrich, no tiene prevista una reunión formal durante esta semana, aunque sus integrantes siguen de cerca la evolución del conflicto político en torno a Adorni. "No creemos que avance esta semana el pedido de moción de censura contra el ministro", señaló a TN un senador libertario con participación en las decisiones de la Cámara Alta.
La misma fuente consideró que, de haberse realizado la sesión, el peronismo probablemente hubiera intentado impulsar una interpelación o plantear cuestiones de privilegio contra el funcionario.