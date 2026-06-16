Manuel Adorni confirmó que irá al Senado el 2 de julio para brindar su informe de gestión

La decisión fue formalizada mediante una carta dirigida a la titular de la Cámara alta. “Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 02 de julio, y así brindar el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno”, redactó Adorni.