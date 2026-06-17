En la UNT esperan un nuevo calendario para elegir rector

La cautelar dictada por la Cámara Federal tiene vigencia hasta el 15 de agosto. Si antes de esa fecha no existe una resolución que prorrogue la medida, sus efectos cesarían automáticamente. En ese contexto, la definición judicial aparece como uno de los factores centrales que condicionan el tramo final de una elección que ya fue postergada en dos oportunidades y que todavía no tiene fecha cierta para su desenlace.