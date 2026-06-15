YouTube, lo "cringe" y el fenómeno de la nueva comedia argentina: ¿cómo era el humor de Gaspi?

Resumen para apurados
- Tras la muerte de Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz en un accidente aéreo en Brasil, especialistas analizan el impacto de su estilo de humor en las redes sociales de Argentina.
- El creador de contenido construyó un fenómeno masivo basado en el humor incómodo o 'cringe', redefiniendo los códigos de la risa para las nuevas generaciones de seguidores.
- Su fallecimiento abre un debate sobre la evolución de la comedia digital en Argentina y cómo estas plataformas moldean las interacciones culturales de los jóvenes.
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