EspectáculosFamosos

YouTube, lo "cringe" y el fenómeno de la nueva comedia argentina: ¿cómo era el humor de Gaspi?

El creador de contenido fallecido esta semana construyó un fenómeno difícil de explicar para quienes no lo seguían. Especialistas analizan los nuevos códigos de la risa en tiempos de redes sociales.

EL ADIÓS. El youtuber murió el domingo por la mañana tras un accidente aéreo en Brasil.
EL ADIÓS. El youtuber murió el domingo por la mañana tras un accidente aéreo en Brasil.
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte de Gaspar 'Gaspi' Prim Díaz en un accidente aéreo en Brasil, especialistas analizan el impacto de su estilo de humor en las redes sociales de Argentina.
  • El creador de contenido construyó un fenómeno masivo basado en el humor incómodo o 'cringe', redefiniendo los códigos de la risa para las nuevas generaciones de seguidores.
  • Su fallecimiento abre un debate sobre la evolución de la comedia digital en Argentina y cómo estas plataformas moldean las interacciones culturales de los jóvenes.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánGaspar Prim Díaz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán
1

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán
2

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena
3

Desalojan ocupantes ilegales en Lomas de Imbaud, en Yerba Buena

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro
4

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo
5

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Ranking notas premium
Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
1

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

La dieta que no adelgaza
2

La dieta que no adelgaza

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
3

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino
4

Recuerdos fotográficos: 1899. Lola Mora, escultora famosa con pantalón campesino

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso
5

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso

Más Noticias
La investigación por la muerte de Gaspi suma un dato clave: los antecedentes del propietario de la aeronave

La investigación por la muerte de Gaspi suma un dato clave: los antecedentes del propietario de la aeronave

Qué decía el tuit del astrólogo que anticipó la tragedia de Gaspi en Río de Janeiro

Qué decía el tuit del astrólogo que anticipó la tragedia de Gaspi en Río de Janeiro

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

Pronóstico del SMN: una ola polar hará caer las temperaturas hasta los 5°C en Tucumán

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

El desgarrador registro de Lucas Vignale antes del accidente que le costó la vida en Río de Janeiro

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Pronóstico para Tucumán: el lunes estará gris y la temperatura subirá durante la semana

Murió Gaspi: quién era el youtuber argentino que conquistó millones con un micrófono y su clásico Buenas

Murió Gaspi: quién era el youtuber argentino que conquistó millones con un micrófono y su clásico "Buenas"

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026: hora, TV, posibles formaciones y dónde ver en vivo

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

La muerte de Fernando Bach: una vida de compromiso con Tucumán

Comentarios