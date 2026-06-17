OpiniónColumnas Los impuestos que agobian al contribuyente... y al Estado En medio de la caída de la actividad, los aportantes se preguntan si no será un momento para establecer otro régimen de facilidades de pago. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Rentas Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios Lo más popular El teatro Alberdi se actualiza con una nueva climatización Las religiosas francesas y su compromiso con los derechos humanos en Argentina y en Chile Se cumplen 20 años del plan ferroviario que cambiaría el Gran Tucumán Adorni trabaja para cubrirse de la oposición en el Congreso La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete Ranking notas premium La UCR de Tucumán tiene fecha para la interna, pero las tensiones no se disipan YouTube, lo "cringe" y el fenómeno de la nueva comedia argentina: ¿cómo era el humor de Gaspi? Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política Los impuestos que agobian al contribuyente... y al Estado