CulturaArte y cultura

El teatro Alberdi se actualiza con una nueva climatización

Seis acondicionadores de aire frío-calor, de última tecnología, reemplazará a las obsoletas calderas. Estreno para el Julio Cultural.

LO NUEVO. Seis equipos de aire acondicionado llegaron al teatro Alberdi.
LO NUEVO. Seis equipos de aire acondicionado llegaron al teatro Alberdi.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

Mientras la Universidad Nacional de Tucumán aún debe definir su futuro institucional con la elección del nuevo rector, sus estructuras siguen funcionando. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria ya se confirmó el tradicional Julio Cultural Universitario, que comenzará el sábado 4 del próximo mes y concluirá el domingo 2 de agosto, con el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) como eje principal de una cartelera que aún no se difundió porque está completándose.

El centenario edificio recibirá a públicos y a artistas con una novedad de importancia, que va más allá de los espectáculos a alojar. La directora de ese espacio, María Silvia Barboza le adelantó a LA GACETA que para la inauguración se espera contar funcionando ya con el nuevo sistema de climatización, una larga demanda que ya está en marcha con la instalación del equipamiento.

“Esta megaobra representa un verdadero salto tecnológico. Se decidió dar de baja definitivamente el antiguo sistema centralizado de enfriadoras de líquido y calderas, para reemplazarlo por seis modernos equipos de aire acondicionado divididos, de 16 toneladas de refrigeración cada uno, provistos de bomba de calor para calefacción y montaje para conductos, que funcionarán con gas ecológico R-410ª (200.000 BTU), de la marca York. Para adjudicarla se hizo una licitación pública que ganó Pizarro Climatización”, señaló la funcionaria. La oferta fue considerablemente menor al precio de referencia del llamado, pero aún no trascendió el monto de la inversión.

La modernización ya comenzó. Hace una semana, grandes camiones trasladaron los flamantes equipos y las grúas los subieron hasta el techo del teatro, luego de que se retiraron los obsoletos por varias décadas de uso intensivo. Para resguardar estos materiales (viejas calderas a gas natural, pesados motores, bombas de agua y unidades de tratamiento de aire en desuso) y darles un destino académico útil, serán destinados al estudio de los alumnos, para lo cual se trasladará todo lo retirado a los talleres de la Cátedra de Mecánica de la Facultad de Ingeniería en el Centro Universitario Herrera (avenida Independencia 1.900), para completar otra etapa de un gran operativo logístico.

LO VIEJO. El antiguo sistema removido servirá para enseñar a los alumnos. LO VIEJO. El antiguo sistema removido servirá para enseñar a los alumnos.

El proyecto comenzó cuando el actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Sergio Mohamed, conducía la Secretaría de Planeamiento y Obras del rectorado, a partir de la idea de una renovación absoluta del sistema para que abarque la sala mayor, foyers, camarines y otras dependencias. El cambio, según la información oficial aportada, responde a una planificación estratégica basada en cuatro pilares fundamentales: “mayor capacidad y eficiencia, ya que los nuevos equipos garantizan una potencia óptima y una distribución del aire mucho más eficiente, calculado para las exigencias climáticas extremas de Tucumán, asegurando una temperatura ideal incluso en jornadas sofocantes; seguridad y confiabilidad de primer nivel al tratarse de tecnología de última generación, lo que permite eliminar los riesgos de fallas imprevistas en medio de una función con una marca líder de alto estándar internacional; reducción de costos operativos por la eficiencia energética, que hace consumir menos recursos y requerir un mantenimiento mucho más sencillo y económico que las viejas maquinarias; y el cuidado del patrimonio y prioridad al silencio, ya que los trabajos más complejos se realizan en los espacios de máquinas internas y terrazas, por lo que la sala de espectáculos principal no sufrirá ninguna modificación física para así proteger su valiosa acústica y estética original”. “Además, las especificaciones técnicas exigen de forma estricta que las nuevas unidades operen sin vibraciones ni ruidos que interfieran con las funciones”, se añadió. El R410-A es un refrigerante ecológico que enfría y calienta sin dañar la capa de ozono, mientras que pueden establecer diversos flujos de aire según la necesidad de cada lugar.

Teatro Alberdi: las sorpresas que aparecen en una relación que tiene 40 años

Teatro Alberdi: las sorpresas que aparecen en una relación que tiene 40 años

“La UNT pone a punto uno de sus espacios más queridos y asegura que disfrutar de la cultura sea un placer en cualquier época del año”, remarcó Barboza.

El teatro Alberdi se actualiza con una nueva climatización

Orquesta juvenil: la presentación de su nuevo director

Jubilado el año pasado Gustavo Guersman, la Orquesta Juvenil de la UNT lanzó un concurso para designar nuevo director y la selección recayó en Erik Luján-Berman, quien tuvo su debut al frente de la formación hace 10 días, pero será formalmente presentado el sábado 4 de julio, en la inauguración de un nuevo Julio Cultural Universitario y con un repertorio variado de obras clásicas y contemporáneas. “Es excelente como conductor y como persona, una joya que hemos sumado a la Universidad”, calificó la titular del teatro Alberdi, María Silvia Barboza (foto), quien supervisó en persona la operación para remover el equipo de climatización del edificio y colocar el nuevo.

Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánTeatro AlberdiJulio CulturalGas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
David Hockney, el artista que desafió al tiempo y a la tecnología, murió a los 88 años

David Hockney, el artista que desafió al tiempo y a la tecnología, murió a los 88 años

Becas, premios y financiamiento: las convocatorias culturales que buscan jóvenes artistas argentinos

Becas, premios y financiamiento: las convocatorias culturales que buscan jóvenes artistas argentinos

El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc

El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc

Bruno Ternavasio: “Me interesa encontrar belleza en lo que no es bello”

Bruno Ternavasio: “Me interesa encontrar belleza en lo que no es bello”

El Indio Solari me salvó: el artista murió, pero su ritual sigue vivo entre los jóvenes tucumanos

"El Indio Solari me salvó": el artista murió, pero su ritual sigue vivo entre los jóvenes tucumanos

Lo más popular
Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad
1

Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
2

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La que faltaba: impuestazo a la ilusión
3

La que faltaba: impuestazo a la ilusión

Jóvenes dejaron el celular por 30 días y descubrieron otra forma de pasar el tiempo
4

Jóvenes dejaron el celular por 30 días y descubrieron otra forma de pasar el tiempo

Un estudio reveló que los adolescentes que hacen deporte pueden rendir mejor en la escuela
5

Un estudio reveló que los adolescentes que hacen deporte pueden rendir mejor en la escuela

Ranking notas premium
Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
1

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
2

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?
3

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso
4

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad

Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La que faltaba: impuestazo a la ilusión

La que faltaba: impuestazo a la ilusión

A los 105 años falleció la escritora argentina María Granata

A los 105 años falleció la escritora argentina María Granata

Devastador choque de helicópteros en Brasil: murió el youtuber argentino “Gaspi”

Devastador choque de helicópteros en Brasil: murió el youtuber argentino “Gaspi”

Necesidad de diplomacia creativa, sin trampas

Necesidad de diplomacia creativa, sin trampas

Medellín, un espejo en el cual soñar un Tucumán distinto

Medellín, un espejo en el cual soñar un Tucumán distinto

Comentarios