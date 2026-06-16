El teatro Alberdi se actualiza con una nueva climatización

El proyecto comenzó cuando el actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Sergio Mohamed, conducía la Secretaría de Planeamiento y Obras del rectorado, a partir de la idea de una renovación absoluta del sistema para que abarque la sala mayor, foyers, camarines y otras dependencias. El cambio, según la información oficial aportada, responde a una planificación estratégica basada en cuatro pilares fundamentales: “mayor capacidad y eficiencia, ya que los nuevos equipos garantizan una potencia óptima y una distribución del aire mucho más eficiente, calculado para las exigencias climáticas extremas de Tucumán, asegurando una temperatura ideal incluso en jornadas sofocantes; seguridad y confiabilidad de primer nivel al tratarse de tecnología de última generación, lo que permite eliminar los riesgos de fallas imprevistas en medio de una función con una marca líder de alto estándar internacional; reducción de costos operativos por la eficiencia energética, que hace consumir menos recursos y requerir un mantenimiento mucho más sencillo y económico que las viejas maquinarias; y el cuidado del patrimonio y prioridad al silencio, ya que los trabajos más complejos se realizan en los espacios de máquinas internas y terrazas, por lo que la sala de espectáculos principal no sufrirá ninguna modificación física para así proteger su valiosa acústica y estética original”. “Además, las especificaciones técnicas exigen de forma estricta que las nuevas unidades operen sin vibraciones ni ruidos que interfieran con las funciones”, se añadió. El R410-A es un refrigerante ecológico que enfría y calienta sin dañar la capa de ozono, mientras que pueden establecer diversos flujos de aire según la necesidad de cada lugar.