El teatro Alberdi se actualiza con una nueva climatización

Mientras la Universidad Nacional de Tucumán aún debe definir su futuro institucional con la elección del nuevo rector, sus estructuras siguen funcionando. Desde la Secretaría de Extensión Universitaria ya se confirmó el tradicional Julio Cultural Universitario, que comenzará el sábado 4 del próximo mes y concluirá el domingo 2 de agosto, con el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) como eje principal de una cartelera que aún no se difundió porque está completándose.
El centenario edificio recibirá a públicos y a artistas con una novedad de importancia, que va más allá de los espectáculos a alojar. La directora de ese espacio, María Silvia Barboza le adelantó a LA GACETA que para la inauguración se espera contar funcionando ya con el nuevo sistema de climatización, una larga demanda que ya está en marcha con la instalación del equipamiento.
“Esta megaobra representa un verdadero salto tecnológico. Se decidió dar de baja definitivamente el antiguo sistema centralizado de enfriadoras de líquido y calderas, para reemplazarlo por seis modernos equipos de aire acondicionado divididos, de 16 toneladas de refrigeración cada uno, provistos de bomba de calor para calefacción y montaje para conductos, que funcionarán con gas ecológico R-410ª (200.000 BTU), de la marca York. Para adjudicarla se hizo una licitación pública que ganó Pizarro Climatización”, señaló la funcionaria. La oferta fue considerablemente menor al precio de referencia del llamado, pero aún no trascendió el monto de la inversión.
La modernización ya comenzó. Hace una semana, grandes camiones trasladaron los flamantes equipos y las grúas los subieron hasta el techo del teatro, luego de que se retiraron los obsoletos por varias décadas de uso intensivo. Para resguardar estos materiales (viejas calderas a gas natural, pesados motores, bombas de agua y unidades de tratamiento de aire en desuso) y darles un destino académico útil, serán destinados al estudio de los alumnos, para lo cual se trasladará todo lo retirado a los talleres de la Cátedra de Mecánica de la Facultad de Ingeniería en el Centro Universitario Herrera (avenida Independencia 1.900), para completar otra etapa de un gran operativo logístico.
El proyecto comenzó cuando el actual decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Sergio Mohamed, conducía la Secretaría de Planeamiento y Obras del rectorado, a partir de la idea de una renovación absoluta del sistema para que abarque la sala mayor, foyers, camarines y otras dependencias. El cambio, según la información oficial aportada, responde a una planificación estratégica basada en cuatro pilares fundamentales: “mayor capacidad y eficiencia, ya que los nuevos equipos garantizan una potencia óptima y una distribución del aire mucho más eficiente, calculado para las exigencias climáticas extremas de Tucumán, asegurando una temperatura ideal incluso en jornadas sofocantes; seguridad y confiabilidad de primer nivel al tratarse de tecnología de última generación, lo que permite eliminar los riesgos de fallas imprevistas en medio de una función con una marca líder de alto estándar internacional; reducción de costos operativos por la eficiencia energética, que hace consumir menos recursos y requerir un mantenimiento mucho más sencillo y económico que las viejas maquinarias; y el cuidado del patrimonio y prioridad al silencio, ya que los trabajos más complejos se realizan en los espacios de máquinas internas y terrazas, por lo que la sala de espectáculos principal no sufrirá ninguna modificación física para así proteger su valiosa acústica y estética original”. “Además, las especificaciones técnicas exigen de forma estricta que las nuevas unidades operen sin vibraciones ni ruidos que interfieran con las funciones”, se añadió. El R410-A es un refrigerante ecológico que enfría y calienta sin dañar la capa de ozono, mientras que pueden establecer diversos flujos de aire según la necesidad de cada lugar.
“La UNT pone a punto uno de sus espacios más queridos y asegura que disfrutar de la cultura sea un placer en cualquier época del año”, remarcó Barboza.
Orquesta juvenil: la presentación de su nuevo director
Jubilado el año pasado Gustavo Guersman, la Orquesta Juvenil de la UNT lanzó un concurso para designar nuevo director y la selección recayó en Erik Luján-Berman, quien tuvo su debut al frente de la formación hace 10 días, pero será formalmente presentado el sábado 4 de julio, en la inauguración de un nuevo Julio Cultural Universitario y con un repertorio variado de obras clásicas y contemporáneas. “Es excelente como conductor y como persona, una joya que hemos sumado a la Universidad”, calificó la titular del teatro Alberdi, María Silvia Barboza (foto), quien supervisó en persona la operación para remover el equipo de climatización del edificio y colocar el nuevo.