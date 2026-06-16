La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Resumen para apurados
- La oposición busca interpelar en el Congreso al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras iniciarse una causa por presunto enriquecimiento ilícito al omitir declarar 500.000 dólares.
- El conflicto escaló luego de que Adorni justificara la omisión como ahorros informales y criptomonedas, lo que generó duras críticas de bloques aliados como el PRO y la UCR.
- El presidente Milei respaldó públicamente a Adorni, mientras el oficialismo negocia contrarreloj para frenar la moción de censura en la sesión clave del próximo 23 de junio.
La tensión política en el Congreso de la Nación ha alcanzado un nuevo punto de ebullición tras la apertura de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición más dura, en sintonía con un creciente malestar entre los bloques aliados al Poder Ejecutivo, comenzó a ejercer una presión asfixiante sobre el funcionario. El eje del conflicto radica en las recientes explicaciones que el ministro coordinador brindó sobre su crecimiento patrimonial, las cuales, lejos de calmar las aguas, abrieron peligrosos frentes en la arena legislativa.
En los pasillos de la Casa Rosada, sin embargo, intentan exhibir tranquilidad y desestiman que la avanzada del arco opositor para remover a Adorni de su cargo llegue a prosperar. Pese al optimismo oficial, puertas adentro reconocen que el escenario es sumamente volátil y podría cambiar en cualquier momento. De hecho, la reciente y contundente presión pública ejercida por las bancadas aliadas forzó al entorno presidencial a iniciar conversaciones de urgencia con el fin de blindar políticamente al jefe de Gabinete.
El centro de la tormenta se desató luego de que Adorni reconociera públicamente haber omitido en sus declaraciones juradas una suma cercana a los US$500.000. El funcionario justificó dicho monto bajo el argumento de que se trataba de ahorros en la informalidad, una herencia de su padre y fuertes inversiones en criptomonedas. Estas declaraciones actuaron como un catalizador en ambas cámaras del Congreso, donde la oposición ya busca los mecanismos para interpelar formalmente al ministro coordinador en el recinto.
Moción de censura
La interpelación parlamentaria es un proceso previsto en la Constitución Nacional que no debe tomarse a la ligera, ya que podría derivar eventualmente en una moción de censura; es decir, en la destitución del funcionario. A pesar del tenor de la amenaza, cerca del jefe de Gabinete se limitaron a contestar con un tajante “no va a prosperar”. El oficialismo se ampara tácticamente en los números complejos que requiere la normativa, ya que la oposición necesitaría una mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara de Diputados y de 37 en el Senado para lograr el éxito de la destitución.
Esta mirada descontracturada es compartida por otros integrantes del Gabinete nacional. Según trascendió, la amenaza de interpelación no fue evaluada como un “riesgo serio” en la última reunión de la mesa política celebrada el jueves pasado en Balcarce 50. “No creo que los aliados cooperen con el kirchnerismo en atacar al Gobierno”, sostienen con firmeza desde las oficinas ministeriales, apostando a que la polarización política termine funcionando como un escudo protector para el jefe de los ministros.
Sin embargo, los estrategas de La Libertad Avanza, habituados a la vertiginosa dinámica política argentina, permiten por lo bajo que no existen garantías absolutas. En el oficialismo reconocen que todo el panorama actual podría dar un vuelco de 180 grados hasta horas antes de la sesión especial que fue convocada por el bloque de Unión por la Patria para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados. Para evitar cualquier tipo de sorpresas o sobresaltos del último momento, los principales negociadores del Gobierno -Martín Menem, Diego Santilli y Patricia Bullrich- ya iniciaron contactos formales con sus socios parlamentarios.
Rechazo de los aliados
La necesidad de negociar se volvió imperiosa luego de que los principales aliados del Gobierno salieran a condenar públicamente la conducta del jefe de Gabinete. Desde el PRO emitieron un duro comunicado que expuso una posición que muchos dirigentes ya venían deslizando en privado. “Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, sentenciaron de forma categórica desde el espacio amarillo.
En una sintonía similar se expresaron los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes replicaron la postura crítica y apuntaron hacia la idoneidad del vocero reconvertido en ministro. Los radicales afirmaron que “las declaraciones del jefe de Gabinete revisten una gravedad ética incompatible con el deber de ejemplaridad que exige el ejercicio de una de las más altas funciones del Estado”. A este coro de reclamos se sumó recientemente el bloque del MID, encabezado por Oscar Zago, sumando más volumen al clamor que exige la salida de Adorni.
“La sesión sería la otra semana. Esperamos que el Gobierno defina algo antes de decidir una postura”, afirmaron desde la bancada del PRO que conduce Cristian Ritondo.
A pesar de la dureza de sus respectivos comunicados, tanto el PRO como la UCR han evitado definir de manera taxativa si finalmente habilitarán o no el proceso de interpelación contra Adorni en el recinto. Mientras el bloque conducido por Ritondo guarda una reacción o propuesta por parte del oficialismo, los operadores de la Casa Rosada sacan cuentas.
El blindaje de Javier Milei
Ante la creciente presión y los cuestionamientos cruzados, el presidente Javier Milei decidió salir a respaldar públicamente y de forma enérgica a su jefe de Gabinete. El mandatario usó su cuenta de Instagram para compartir una publicación en defensa de Adorni que expresaba: “Nuestro presidente Milei bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”.
De manera complementaria, Milei redobló su apoyo en la red social X al repostear una columna de opinión del escritor Leonardo Facco, titulada “Adorni y la defensa del ahorro”. El texto en cuestión cuestiona enérgicamente las críticas contra el funcionario por no haber declarado su patrimonio previo a la gestión pública, utilizando una polémica metáfora sobre la realidad económica local: “En Argentina una acusación semejante equivale más o menos a denunciar a alguien por tener un paraguas en su casa durante un monzón”. Con el aval presidencial ratificado, la moneda queda ahora en el aire de un Congreso que promete días de extrema rosca política.