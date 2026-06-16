La oposición parlamentaria embiste a Adorni y los aliados esperan: cuáles son los destinos posibles del jefe de Gabinete

Moción de censura

La interpelación parlamentaria es un proceso previsto en la Constitución Nacional que no debe tomarse a la ligera, ya que podría derivar eventualmente en una moción de censura; es decir, en la destitución del funcionario. A pesar del tenor de la amenaza, cerca del jefe de Gabinete se limitaron a contestar con un tajante “no va a prosperar”. El oficialismo se ampara tácticamente en los números complejos que requiere la normativa, ya que la oposición necesitaría una mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara de Diputados y de 37 en el Senado para lograr el éxito de la destitución.