Tras el fallo que frenó a Pagani, ahora piden que la Cámara aclare las reglas de la nueva elección en la UNT

En el tramo final del escrito, Cabrera y Abdala formulan la pregunta concreta que pretenden que responda la Cámara. Solicitan que se aclare si la adecuación del cronograma electoral comprende la posibilidad de reabrir actos ya precluidos de la etapa de inscripción de fórmulas para rector y vicerrector o si, por el contrario, debe entenderse limitada a la reprogramación de los actos necesarios para continuar el proceso con las fórmulas oportunamente presentadas. También piden que se tenga especialmente en cuenta la vigencia de la cautelar que impide tramitar candidaturas comprendidas en el supuesto de un tercer mandato consecutivo, situación en la que quedó comprendida la postulación de Sergio Pagani.