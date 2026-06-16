Adorni trabaja para cubrirse de la oposición en el Congreso

Como anticipó en su cuenta de X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra abocado a la preparación del informe de gestión que espera brindar durante el mes de julio en la Cámara de Senadores. El armado del texto se desarrolla en medio de las complejas jornadas que transita el funcionario luego de la presentación de su declaración jurada, en la que intentó explicar su situación patrimonial en el marco de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y dádivas. La mira está puesta en el próximo 2 de julio, fecha prevista para la presentación, un hito que el círculo cercano del ministro coordinador define con firmeza.