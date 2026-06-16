Política

Adorni trabaja para cubrirse de la oposición en el Congreso

El ministro busca iniciar una etapa de “reconversión” que le permitirá dejar atrás una polémica que parece no tener fin.

Manuel Adorni.
Manuel Adorni. ARCHIVO
Hace 5 Hs

Como anticipó en su cuenta de X, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra abocado a la preparación del informe de gestión que espera brindar durante el mes de julio en la Cámara de Senadores. El armado del texto se desarrolla en medio de las complejas jornadas que transita el funcionario luego de la presentación de su declaración jurada, en la que intentó explicar su situación patrimonial en el marco de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y dádivas. La mira está puesta en el próximo 2 de julio, fecha prevista para la presentación, un hito que el círculo cercano del ministro coordinador define con firmeza.

El calendario legislativo, sin embargo, se ha transformado en un nuevo terreno de disputa, dado que tanto la vicepresidenta Victoria Villarruel como sectores aliados y exponentes de la oposición reclaman que el funcionario se presenta en lo que queda del mes de junio. A pesar de las presiones para que cumpla de inmediato con sus deberes, en Balcarce 50 aseguran de manera tajante que “no dan los tiempos” para adelantar la fecha. Desde el Ejecutivo argumentan que el proceso técnico detrás de la presentación es de una complejidad extrema, señalando que existen decenas de personas abocadas exclusivamente a recibir, filtrar y dividir las preguntas por ministerios.

De las conversaciones previas para coordinar el desembarco parlamentario participan activamente, por un lado, la senadora Patricia Bullrich, así como también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Será justamente esta última secretaría la encargada de enviar la nota formal a la Cámara Alta y recopilar el listado de preguntas de las distintas bancadas. Con la determinación de ratificar el cronograma de julio, los libertarios buscan frenar la embestida del Partido Justicialista, cuya bancada, liderada por José Mayans, ya cuenta con la firma de siete senadores para exigir una única sesión especial destinada a interpelar y votar la destitución del jefe de Gabinete.

Contención política

Frente al vendaval político y judicial, Adorni evalúa los pasos que darán para iniciar una etapa de “reconversión” que le permitirá dejar atrás una polémica que parece no tener fin.

Desde su entorno más íntimo revelaron que el funcionario mantendrá un perfil bajo en redes sociales y se concentrará de lleno en la confección de su presentación bajo una premisa clara: ir a dar la cara y no dejarse correr por la oposición ni por legisladores alineados con gobernadores.

La oposición embiste a Adorni y los aliados esperan

La oposición embiste a Adorni y los aliados esperan

En los despachos de la Casa Rosada anticipan que la estructura de la sesión replicará la dinámica de Diputados, comenzando con una alusión directa al contenido de su declaración jurada para luego dar paso a la exposición de gestión y la posterior ronda de preguntas.

Para blindar las respuestas ante las consultas que surjan en tiempo real, el oficialismo montará un equipo de seguimiento político coordinado por Ignacio Devitt. La preparación de este andamiaje técnico coincide con un marcado cansancio en el funcionario después de tres meses en el centro de la escena y una notoria disminución de su actividad digital.

El Gobierno suspende reuniones de gabinete, mientras crece la interna por el caso Adorni

El Gobierno suspende reuniones de gabinete, mientras crece la interna por el caso Adorni

Aunque persisten los esfuerzos por intentar dar vuelta la página, la parálisis que la crisis genera en la gestión cotidiana es un secreto a voces en Balcarce 50, donde un alfil de La Libertad Avanza reconoció con crudeza que toda la dinámica del Gobierno se ha supeditado por completo a la estrategia judicial.

Sin apoyo amigo

La soledad política de Adorni se ha vuelto más evidente en los últimos días tras la recordada entrevista televisiva donde justificó sus movimientos patrimoniales bajo el concepto de ahorros en la informalidad. A pesar de haber mantenido reuniones con los titulares de las carteras en un intento por retomar el control de la agenda, hasta el momento ningún ministro ha salido a respaldarlo públicamente. Internamente, la situación ha exacerbado el hastío generalizado, al punto de que la propia Patricia Bullrich manifestó su disconformidad, dejando la defensa pública del jefe de Gabinete relegada a figuras del entorno militante como el cineasta Santiago Oría y la diputada Lilia Lemoine.

Temas Honorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónPatricia BullrichJosé MayansManuel AdorniVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Apareció un video de 2020 que derribaría la versión de Adorni sobre el origen de sus ganancias con bitcoin

Apareció un video de 2020 que derribaría la versión de Adorni sobre el origen de sus ganancias con bitcoin

Qué opinaba Adorni sobre la “Ley de Inocencia Fiscal” antes de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias

Qué opinaba Adorni sobre la “Ley de Inocencia Fiscal” antes de adherir al Régimen Simplificado de Ganancias

Lo más popular
Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad
1

Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
2

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La que faltaba: impuestazo a la ilusión
3

La que faltaba: impuestazo a la ilusión

Jóvenes dejaron el celular por 30 días y descubrieron otra forma de pasar el tiempo
4

Jóvenes dejaron el celular por 30 días y descubrieron otra forma de pasar el tiempo

Un estudio reveló que los adolescentes que hacen deporte pueden rendir mejor en la escuela
5

Un estudio reveló que los adolescentes que hacen deporte pueden rendir mejor en la escuela

Ranking notas premium
Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco
1

Alberdi y Famaillá: dos ciudades, las mismas sombras narco

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política
2

Paradojas tucumanas de la “vieja” y la “nueva” política

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?
3

El primer Mundial de la inteligencia artificial: ¿podrá predecir al ganador?

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso
4

Servicios públicos domiciliarios: gratuidad de gastos y costas del proceso

El agua invisible que sostiene la economía tucumana
5

El agua invisible que sostiene la economía tucumana

Más Noticias
El teatro Alberdi se actualiza con una nueva climatización

El teatro Alberdi se actualiza con una nueva climatización

Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad

Así es la espectacular mansión de Maxi López y Daniela Christiansson en Nordelta: lujo y exclusividad

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Murió Taty Almeida, histórica referente de los derechos humanos y presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La que faltaba: impuestazo a la ilusión

La que faltaba: impuestazo a la ilusión

A los 105 años falleció la escritora argentina María Granata

A los 105 años falleció la escritora argentina María Granata

Devastador choque de helicópteros en Brasil: murió el youtuber argentino “Gaspi”

Devastador choque de helicópteros en Brasil: murió el youtuber argentino “Gaspi”

Necesidad de diplomacia creativa, sin trampas

Necesidad de diplomacia creativa, sin trampas

Medellín, un espejo en el cual soñar un Tucumán distinto

Medellín, un espejo en el cual soñar un Tucumán distinto

Comentarios